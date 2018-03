La CUP, a l’espera d’una nova oferta per votar Sànchez

La investidura de Jordi Sànchez no només està en l’aire per la decisió que el Tribunal Suprem pot prendre sobre la seva llibertat, sinó també perquè Sànchez no té garantit el suport de la CUP a la seva candidatura. Tot i que JxCat ha fet arribar a la CUP una nova proposta de procés constituent -amb l’objectiu d’acabar amb un projecte de Constitució al final del mandat-, de moment els cupaires mantenen que s’abstindran, cosa que evitaria la investidura. I és que la CUP, abans de tornar a activar el seu procés intern de decisió, espera que JxCat li faci arribar aquest nou full de ruta per escrit i acordat amb ERC. Un document que, malgrat que havia d’arribar als cupaires dimarts, ahir a l’hora de tancar aquesta edició no s’havia enllestit.

Un dels punts de fricció és el paper que ha de tenir el Parlament en el procés constituent. Mentre que la CUP vol que la cambra catalana tingui una funció cabdal en aquesta nova fase del Procés, el PDECat i ERC hi són reticents perquè pot generar noves querelles. I posar per escrit qualsevol compromís en aquest sentit podria crear problemes judicials nous als diputats que ja estan investigats. Fins ahir els independents de JxCat havien aconseguit que s’explorés la creació de comissions d’estudi al Parlament sobre els temes clau del procés constituent per acostar la CUP, tal com va publicar ahir l’ARA. En tot cas, en aquest supòsit el Consell de la República de Carles Puigdemont en seguiria mantenint la direcció.

Ahir a la tarda els equips negociadors d’ERC i JxCat van abordar aquesta qüestió al Parlament, amb la intenció d’enllestir un document global sobre el full de ruta però també sobre l’estructura de Govern. Tot i que fonts parlamentàries mantenien que l’acord era imminent, les converses es van acabar allargant tota la tarda i els diputats cupaires -que no van ser presents a la negociació- van marxar del Parlament sense cap document. “Falten serrells”, reiteraven ahir fonts de JxCat, repetint un dels mantres de les últimes setmanes en les negociacions amb ERC.

Amb tot, el rellotge corre i el marge fins dilluns a les deu del matí, hora en què s’ha convocat el ple, cada cop és més petit. Fonts de la CUP admetien ahir que a mesura que passen les hores es fa més difícil que abans de la investidura les seves bases puguin deliberar sobre una nova proposta de JxCat i ERC i canviar de posició. Ara bé, ahir l’exdiputat David Fernàndez va llançar un missatge favorable a Sànchez: en una entrevista a la SER va assegurar que era un “repte democràtic” investir-lo.

Acte de JxCat dissabte

Paral·lelament a les negociacions amb ERC, JxCat té la voluntat d’explicar quina és la seva proposta per a la legislatura abans que quedi diluïda en l’acord final. Dissabte el grup ha convocat tots els candidats que es van presentar a les eleccions sota el paraigües de JxCat el 21-D per explicar el full de ruta després del pas al costat de Carles Puigdemont. Sobretot perquè va ser la figura del president la que va aglutinar gent de diferents procedències en una mateixa llista i, ara, ha renunciat a la seva candidatura davant el veto del Tribunal Constitucional i les reticències d’ERC a votar-lo al Parlament. Més de dos mesos després de les eleccions, l’independentisme discuteix a contrarellotge sobre una estratègia comuna que, malgrat els presos i els exiliats, no arriba.