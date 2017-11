La CUP fa del món local la clau de la seva candidatura per al 21-D

A la CUP no amaguen les dificultats a l’hora de fer la llista per concórrer a les eleccions del 21 de desembre: per la dificultat de combinar els límits del calendari electoral amb els seus processos interns, i pels equilibris locals i entre sectors. Les assemblees territorials, encarregades de proposar els noms que ha ordenat dins la candidatura la comissió de llistes i el secretariat, han recorregut a les cares més conegudes del territori per omplir la proposta de la CUP per als comicis del 21-D, tot i que el consell polític va descartar fer una llista electoral de càrrecs municipals per no despullar el món local. La candidatura final té avantatges i inconvenients: si bé per una banda el grup parlamentari estarà format per persones amb experiència en la política institucional, per una altra es descapitalitzen els ajuntaments. Els estatuts de la CUP impedeixen que es compatibilitzi més d’un càrrec institucional i, si els regidors surten elegits diputats, hauran de deixar el càrrec.

Tot i que hi abunden els càrrecs locals, fonts de la formació asseguren que tindrà poca afectació en els ajuntaments: recorden que el primer de la llista és fins ara el diputat Carles Riera i en la cinquena i sisena posicions per Barcelona hi ha l’excap de premsa de la CUP Jordi Salvia i l’escriptora Bel Olid -el 27-S van obtenir set diputats a Barcelona-. Quants membres de la candidatura es veurien afectats? Entre els deu primers de la llista per Barcelona, set provenen del món municipal. Maria Sirvent (2), que farà tàndem amb Riera, va encapçalar la llista de la CUP a Terrassa el 2015. També venen del municipalisme els dos següents de la candidatura: Vidal Aragonès (3) i Maria Ballester (4). El primer encapçalava la candidatura d’esquerres Cornellà en Comú-Crida per Cornellà a les municipals i se’l situa pròxim als postulats més durs de la CUP. La segona, pròxima a Poble Lliure, és l’única regidora a Arenys de Munt després de la crisi interna i l’expulsió de Josep Manel Ximenis i Esther Sànchez.

Però la llista de la CUP no només s’entén per la incorporació dels càrrecs locals, sinó també pels equilibris interns entre les dues ànimes de l’organització: Endavant i Poble Lliure. S’entén així la vuitena posició de la portaveu de la CUP a Barcelona Maria Rovira, de l’entorn d’Endavant, que en un primer moment se situava en els primers llocs. Finalment es va situar més avall per la disconformitat d’altres sectors. A Rovira la precedeix l’exalcalde de Monistrol de Calders Ramon Vancells (7); i la segueixen el regidor de Sant Esteve de Palautordera Arnau Comas (9) i la cap de l’oposició a Sant Cugat i membre del secretariat Núria Gibert (10). Pel que fa a Girona i Lleida, els primers llocs s’han reservat a càrrecs locals. La regidora de Figueres Natàlia Sànchez i l’alcalde de Celrà Daniel Cornellà encapçalen la llista gironina, mentre que el segon de Mireia Boya per Lleida és Pau Juvillà, regidor de la ciutat. Tarragona és l’única circumscripció que trenca la dinàmica: el cap de llista és Xavier Milian, que no és regidor però ha sigut tècnic municipal a la CUP de Reus i clau per destapar la corrupció de la sanitat. Un membre de la CUP descriu així la llista per al 21-D: “És una llista fortament orgànica. La majoria són càrrecs electes, són part del secretariat o han treballat al partit”.

Els càrrecs locals en posicions de sortida

Maria Sirvent

És advocada i regidora a Terrassa.

Vidal Aragonès

Advocat laboralista del Col·lectiu Ronda. Regidor de Cornellà.

Maria Ballester

Regidora de la CUP a Arenys de Munt, és llicenciada en filosofia.

Ramon Vancells

És regidor de Monistrol de Calders. ERC i CDC van apartar-lo de l’alcaldia.

Maria Rovira

Fins ara portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Barcelona.

Arnau Comas

És regidor a Sant Esteve de Palautordera.

Núria Gibert

Membre del secretariat i cap de l’oposició a Sant Cugat.

Natàlia Sànchez

És regidora de Figueres i també forma part del secretariat.

Daniel Cornellà

És alcalde de Celrà.

Pau Juvillà

És regidor de la CUP a Lleida.