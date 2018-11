La CUP no participarà en la "taula de diàleg" dels partits del 16 de novembre

La CUP va deixar clar que no està disposada a participar en l'activitat parlamentària si no és per avançar cap a la implementació de la República. Mentre estudia en quins supòsits deixarà els escons buits a la cambra, la formació anticapitalista ja ha anunciat que no participarà en la cimera de partits que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat per al 16 de novembre. "No ens asseurem el dia 16 en una taula que pretén tancar per dalt el que hem obert per baix", ha dit aquest dimecres la diputada Natàlia Sànchez, en referència al dret a l'autodeterminació.

Torra va convocar per a la setmana que ve una "taula de diàleg" entre els partits amb representació parlamentària, una decisió basada en la proposta del PSC que va aprovar el ple. A la trobada hi assistiran, a més del grup socialista, JxCat, ERC i els comuns. El dubte ara és si ho farà Ciutadans, després que la CUP i també el PP hagin declinat participar en la cimera.