La CUP planteja al Govern un pla amb 12 mesures urgents per fer front al covid-19

El Govern començarà a reformular els pressupostos de la Generalitat del 2020 a partir d'aquest dijous en una primera reunió amb els comuns. L'executiu català s'ha fixat en el partit de Jéssica Albiach com a soci potencial per canviar els comptes i adaptar-los a la situació de crisi sanitària actual i, ara per ara, encara no s'ha posat en contacte amb cap altre partit. Tot i això, la CUP ha enllestit un document de propostes per al Govern amb 12 mesures urgents que considera que caldria implementar.

La idea que volen transmetre els cupaires és que, encara que no es compti amb ells malgrat que els seus vots podrien ser decisius al Parlament, fan "propostes igualment". En el document, al qual ha tingut accés l'ARA, plantegen qüestions que aborden l'àmbit econòmic, el sanitari, el social i el polític. Per exemple, proposen l'establiment d'una "renda bàsica universal i incondicional" i la "implementació d'un sistema sociosanitari de gestió, titularitat i control 100% públic". La CUP també demana la regularització de totes les persones migrades i el reconeixement de l'alta al sistema de la seguretat social de les treballadores de la llar", que tingui efectes retroactius i dret a subsidi. Algunes mesures, com la derogació de l'article 135 de la Constitució –que prioritza el pagament del deute–, no estan a l'abast de la Generalitat i s'haurien de portar al Congrés.

Els anticapitalistes es mostren molt crítics amb les decisions que ha pres el Govern fins ara. Aquest dimarts, per exemple, la diputada Maria Sirvent ja va anunciar que rebutjaran segur quan arribi al Parlament un dels decrets que ha fet la Generalitat per combatre el covid-19 i que preveu compensar els hospitals de la sanitat concertada per cada pacient recuperat del virus.

Àmbit dels Països Catalans

Les receptes que proposa la CUP en el seu document de 12 propostes també inclouen la suspensió de pagaments de lloguers i hipoteques, així com de la llum, l'aigua i el gas –sempre en funció de les rendes–, a més d'una regulació immediata dels preus del lloguer. Entre les propostes més cridaneres, destaca la "nacionalització i el control públic i democràtic dels sectors estratègics i de les grans empreses de serveis bàsics", així com la intervenció pública de béns essencials relacionats amb l'alimentació, l'habitatge, la higiene, la salut i l'educació, entre d'altres.

Aquest pla vol ser per a l'àmbit dels Països Catalans i reclama la "suspensió temporal del pagament del deute" dels governs català, valencià i balear. La crisi sanitària ha deixat en un segon pla el debat sobre el Procés. Malgrat això, l'últim punt que proposen els cupaires és "mantenir l'acció política per a l'autodeterminació i la sobirania nacional" com a "única forma per construir una república que posi la vida al centre".

La CUP no surt ara mateix en el radar del Govern com a soci preferent per negociar els pressupostos, però la portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, va assegurar aquest dimarts que la Generalitat voldria parlar amb tots els grups de l'oposició. Quan arribi el torn de la CUP, aquestes seran les seves principals propostes.