La CUP planteja les eleccions municipals com una revàlida de la unilateralitat. "La participació va en clau de revàlida i d'autotutela de drets en el marc d'un bloqueig per part de l'Estat però també d'una autobloqueig dels partits independentistes que acaten les decisions judicials", ha denunciat la regidora de la CUP de Barcelona, Eulàlia Reguant. L'exdiputada ha deixat clar, però, que no consideren aquests comicis com a plebiscitaris, sinó com "una revàlida de l'empoderament popular de l'1-O i del 3-O per posar la sobirania al centre del debat polític".

Aquestes eleccions, ha afegit Reguant, són "la primera opotunitat per passar comptes i analitzar el canvi d'estratègia que han emprès i començat tant JxCat com ERC en relació a l'1-O i el i 3-0" abans de lamentar un cop més que hagin "respectat fins ara totes les decisions judicials". Un bloqueig que els cupaires aposten per trencar amb aquests comicis i amb la mobilitzacions al carrer. "Amb la combinació de les dues coses, tenim l'oportunitat per trencar aquest doble bloqueig", ha sentenciat Reguant.

Per aquest motiu, la CUP ha anunciat avui que posa en marxa el procés d'elaboració del programa marc de les municipals a partir d'un primer document amb l'objectiu "de generar sinergies i espai comuns de debat i resposta a les institucions per revalidar el compromís que bona part del moviment va demostrar amb l'autototuela de drets i de posar al centre l'agenda municipalista". El programa municipal s'aprovarà el 12 de gener en un consell polític.

El regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, ha explicat que la primera proposta del programa passa per recuperar sobiranies. "Tenim el país al caire del col·lapse social i polític institucional amb les limitacions al Parlament i per això bastim una primera proposta per recuperar sobiranies des de tots els àmbits", ha assenyalat. Propostes que ha qualificat de "valentes" per "respondre al segrest que tenen les nostres administracions pel deute amb els bancs i amb la voluntat de revertir les retallades". Així mateix, la CUP també advoca per fer front a la "fal·lera urbanística del 2008 que està rebrotant" i un canvi del model energètic. En clau ideològica, la formació anticapitalista es compromet a combatre el patriarcat i el racisme amb municipis que es declarin feministes i antiracistes.

Sobre les possibles coalicions electorals, Reguant ha afirmat que "no ens tanquem a acords amplis", però ha afegit que s'han de basar en "la transformació social i amb un compromís nítid amb la independència". En aquest sentit i davant la proposta que ha posat sobre la taula la CUP de Figueres de fer un pacte amb ERC, el PSC i Compromís d'Esquerres per treure l'alcaldia al PDECat i que situaria la cap de llista d'ERC, Agnés Lladó, com alcaldessa de la ciutat, Coma s'ha escudat en l'autonomia local per evitar valorar-la: "No valorem propostes en clau local", però ha reiterat que se se sostinguin en la transformació social i en l'exercici del dret a l'autodeterminació.