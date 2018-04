La CUP insta a no acatar una possible suspensió de la reforma de la llei de presidència per investir Puigdemont

260x366 Carles-Riera-Boletaires-Sisa_1925217592_49553136_1001x1500 Carles-Riera-Boletaires-Sisa_1925217592_49553136_1001x1500

El portaveu de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha reclamat avui a Junts per Catalunya (JxCat) i ERC que no acatin la més que probable suspensió de la reforma de la llei de presidència per poder investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. "A principis de maig podríem aprovar la reforma de la llei de presidència", ha anotat mentre ha destacat que la seva investidura, tot i que probablement es recorrerà, servirà per "fer República". "Cada vegada que estem a punt de rematar el partit, els partits independentistes reculen", ha lamentat Riera, que ha deixat clar que "farem confiança a Puigdemont si es manté la seva investidura tot i que s'impugni". "No tenim un estat democràtic que vulgui dialogar i la unilateralitat i la desobediència és l'única via; si la majoria independentista no assumeix aquesta lògica serà una majoria autonomista", ha avisat.

En una entrevista a 'Els matins de TV3', el cupaire ha afirmat que "si la investidura és de Puigdemont, amb els quatre vots de la CUP n'hi ha prou", i ha recordat que el 30 de gener no calia reformar la llei de presidència, com sí que passa ara. "Defensem la seva opció perquè és un acte de sobirania del Parlament i perquè així obeïm el mandat del 21-D", ha justificat el diputat, que ha reiterat: "Si fem República assumirem qualsevol responsabilitat; si no, passarem a l'oposició". En aquest sentit, ha assenyalat que "en aquests moments es tornen a donar les condicions perquè Puigdemont sigui investit". "Ja vam arribar a un preacord al ple del 30 de gener, però el president del Parlament, Roger Torrent, va desconvocar el ple en una decisió que no vam entendre i esperem que ara no torni a passar això", ha dit.

"El realisme, la realitat, demostra que l'única sortida és anar endavant, perquè si no hi haurà més repressió i l'autonomia serà més limitada i això vol dir suportar més repressió, però qualsevol salt endavant implica esforços i sacrificis i n'haurem d'assumir més", ha deixat clar Riera. "Fer República vol dir investir Puigdemont com a president i aplicar les lleis que ens va tombar l'Estat per poder implantar polítiques d'esquerres i internacionalitzar el conflicte amb una lluita antirepressiva compartida amb mobilitzacions al carrer", ha afegit.

"Sempre hem dit que assumirem responsabilitats al Govern si fem República, i ens hem ofert per entrar a la mesa del Parlament per investir Puigdemont, però no hem rebut cap resposta ni de JxCat ni d'ERC", ha lamentat Riera. "Allò que expressa més fidelment la nostra sobirania és Puigdemont. Si l'acte d'investidura suposa acatar la Constitució haurem de mirar el programa per validar un altre candidat, però aquesta negociació ara mateix no està sobre la taula i per tant no hem reobert el debat intern", ha revelat Riera.

"No és el nostre objectiu anar a eleccions, perquè el 21-D van donar un resultat molt clar, i obeir el mandat popular és fer República i aconseguir la independència. La nostra posició no és tan radical perquè el nostre compromís ve avalat per les urnes", ha assegurat. "Si no tirem endavant ens espera més repressió i menys autogovern. És inevitable passar per una fase de repressió, que hem d'intentar que sigui la mínima possible, però tenim un estat despòtic al davant que reinterpreta la llei i no respecta els drets humans, i la seva legitimitat va a la baixa i la de l'independentisme en augment", ha afirmat a l'hora de validar la necessitat de plantar cara a l'Estat amb un embat democràtic que passi per la desobediència no violenta. "La força hi és, el que fallen són les institucions, que no estan a l'alçada. Serà difícil, sí, però guanyarem", ha sentenciat.