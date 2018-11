La CUP marxa per primera vegada del Parlament per denunciar el desallotjament d'una casa ocupada

Els quatre diputats de la CUP han abandonat aquest dimecres el matí el ple del Parlament per traslladar-se al districte de Gràcia de Barcelona, on els Mossos d'Esquadra desallotgen una casa ocupada. Compleixen així amb la seva promesa d'abandonar la cambra catalana quan no s'abordin mesures rupturistes, una de les qüestions que els anticapitalistes van portar a debat en el consell polític que va tenir lloc a Palamós el 20 d'octubre, tal com va avançar l'ARA.

És la primera vegada que els quatre representants cupaires al Parlament deixen els escons buits des que el 25 d'octubre van acordar que la manera de "bloquejar el Parlament" per la "deriva autonomista" del Govern era marxar de l'hemicicle. Ha estat durant el debat del projecte de llei vitivinícola de Catalunya que la diputada Natàlia Sànchez ha advertit que seria "molt breu" i després ha anunciat que la CUP abandonava la cambra i es traslladava al carrer per denunciar el "desplegament brutal" de la BRIMO i ARRO dels Mossos d'Esquadra.

En el seu discurs, Sànchez ha assegurat que no dedicaria "ni un minut més a aquest tema [a la llei vitivinícola]", per bé que no volia donar a entendre un "menysteniment". La diputada ha argumentat que el seu grup volia acompanyar la gent que no té un "sostre" i un "habitatge digne". "La nostra prioritat no és acatar el que marca el sistema judicial que només vol garantir la propietat privada", ha remarcat.