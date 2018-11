La CUP prioritza aliances a Andalusia per anar a Europa

La proposta que va obtenir més vots dels partidaris de presentar-se a les eleccions europees en el consell polític de la CUP, celebrat dissabte a Perpinyà, passa per teixir una aliança inicial amb l’esquerra alternativa andalusa. Un espai que representa la Candidatura Unitària de Treballadors (CUT) de l’alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, o el Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), del qual era secretari general l’ara diputat de Podem al Congrés Diego Cañamero, que ha participat en nombrosos actes electorals dels cupaires. El distanciament d’aquest espai de la formació de Pablo Iglesias obre la porta a un acord amb la CUP, que considera que aquesta possible aliança “descol·loca el nacionalisme espanyol” i “és especialment potent per la composició d’orígens de la població catalana”.

La proposta de candidatura “contra el règim i la repressió”, presentada per l’assemblea local de Vilanova i la Geltrú i que advoca per Anna Gabriel com a cap de llista -tal com va avançar l’ARA-, descarta pactes amb JxCat o ERC i defensa sumar amb Bildu i el BNG. Amb tot, aquest nucli reconeix que “la perspectiva de participar amb quotes en aquesta aliança tradicional no ha estat gaire engrescadora i ara ho és encara menys” davant “la guerra oberta amb l’Estat després d’haver estat arrassats per la seva maquinària judicial i repressiva”.

Sigui com sigui, ERC negocia amb Bildu i el BNG per concórrer junts a les eleccions europees, i les converses, segons apunten fonts dels republicans, estan bastant avançades. L’objectiu dels partidaris de presentar batalla al Parlament Europeu, però, no passa per configurar la clàssica candidatura de nacions sense estat, sinó per sumar “activistes de diferents territoris i lluites que puguin ser aliats inesperats que desmuntin trinxeres discursives habituals”.

Un text en contra, el més votat

Aquest document, que va defensar en el consell polític l’exdiputat Quim Arrufat, no va obtenir l’aval de la majoria de representants territorials, i ara els seus promotors buscaran incorporar-hi nous arguments dels nuclis favorables a fer el salt a Europa per fer decantar la balança. També ho faran els que aposten per centrar-se en les eleccions municipals i no presentar-se a les europees. De fet, el document que van presentar les assemblees de Sant Pere de Riudebitlles i de Masquefa, que formen part de la territorial del Penedès, és el que va obtenir més suport, però també va quedar lluny de la majoria necessària. El text, titulat El procés d’alliberament nacional no passa pel Parlament Europeu, es mostra molt crític amb el paper de la Unió Europea i recorda que és un club d’estats que s’oposa als drets del pobles.

Aquest document també es nodrirà de les aportacions que hi pugui fer arribar l’assemblea territorial del Camp de Tarragona, que ha sigut l’altre nucli que s’ha posicionat en contra de validar la UE i que considera que la feina en l’àmbit internacional s’ha de vehicular per mitjà dels moviments socials i les candidatures alternatives extraparlamentàries. Davant la manca de consens de la miltància a l’hora de rebutjar o avalar la participació a les europees, la direcció de la CUP va optar per posposar la decisió en un consell polític extraordinari, que encara no té data però que, segons ha pogut saber l’ARA, s’ha acordat que se celebri abans del dia 6 de desembre.