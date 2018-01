La CUP no posarà problemes a la investidura però "de cap manera" acceptarà que es torni a l'autonomisme

Les negociacions entre JxCat i ERC avancen al marge de la CUP. Els anticapitalistes han assegurat aquest dimecres que no han rebut cap informació al voltant d'un pacte que teòricament hauria desbloquejat la constitució del Parlament i hauria avançat en la investidura a distància de Carles Puigdemont. El diputat electe i cap de llista dels anticapitalistes ha explicat que no posaran problemes a la investidura de Puigdemont -no tenen cap problema amb el fet que es faci per via telemàtica-, però ha advertit que "de cap manera" acceptaran que es torni a l'autonomisme.

Els cupaires volen tornar a l'escenari del 28 d'octubre, quan lamenten que el Govern decidís no tirar endavant la República que el dia anterior s'havia proclamat al Parlament. Per això, han reiterat la petició tant a ERC com a JxCat perquè es comprometin amb la via unilateral, l'única que consideren viable per "materialitzar la República". Segons Riera, la CUP "no serà un actor que contribueixi a precipitar unes noves eleccions i de cap manera permetrà que Catalunya torni a una pantalla autonòmica i constitucional".

Tot i haver caigut de 10 a 4 diputats, els vots dels anticapitalistes continuen sent imprescindibles per garantir la majoria sobiranista, especialment per a la sessió d'investidura -i per garantir a partir d'aleshores la majoria en les votacions importants. Riera no es vol imaginar que JxCat i ERC renunciïn a materialitzar la República perquè en aquest cas "estarien traint els seus votants". A més, ha insistit que el moviment independentista ha de tornar al cicle de mobilitzacions que sembla haver-se abandonat, perquè "quan la lluita és al carrer avança de pressa i quan es concentra a les institucions va més lenta".

Fer efectiu el control del territori

En el compromís amb la unilateralitat, els anticapitalistes volen prioritzar el projecte polític al repartiment de cadires que consideren que, de moment, està protagonitzant els contactes entre els partits. La diputada electa Maria Sirvent ha subratllat que la CUP reclama arribar a un pacte polític abans de la investidura per deixar clar com es materialitzarà la República. Els cupaires reclamen que se segueixi on es va deixar el 28 d'octubre i, per tant, que es faci efectiu el control del territori que propugnava la llei de transitorietat jurídica.

A més del control de les fronteres, els cupaires volen acabar amb els concerts educatius i internalitzar els serveis bàsics, com els subministraments energètics, les infraestructures i les telecomunicacions. Per això, parlen d'expropiacions a les grans multinacionals "que marxen del país quan senten a parlar de l'autodeterminació" perquè la Generalitat assumeixi directament la gestió dels serveis que consideren que poden millorar més la vida de les persones. A més, també demanen mesures per garantir el dret a l'habitatge i plans de xoc contra la violència de genere, la pobresa i la corrupció.

Un lloc a la mesa del Parlament

En les últimes setmanes, la CUP s'ha reunit una vegada amb ERC i dues amb JxCat. I de les reunions n'extreuen dues conclusions. La primera, que es parla més de repartir cadires que no pas d'establir l'acord polític que impulsi la República, segons expliquen fonts cupaires, i la segona, que tenen a les seves mans disposar de grup parlamentari, amb la cessió d'un diputat d'ERC o de JxCat, i d'un lloc a la mesa del Parlament.

Riera ha subratllat aquest dimecres que tenir grup parlamentari propi o ser a la mesa del Parlament "no serà moneda de canvi" de res. Les assemblees territorials del partit debaten si accepten aquestes ofertes o no -dissabte hi ha reunió del consell polític-, però encara que les acceptin, l'acord polític dependrà del projecte que els posin sobre la taula.