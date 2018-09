La CUP proposa un "desbordament popular perquè els partits i les institucions catalanes tornin a trencar amb l'Estat"

El diputat de la CUP Carles Riera ha assenyalat que "cal iniciar un procés de mobilització i d'acció política al carrer i a les institucions per treure el poder que l'Estat i les empreses tenen al nostre territori", com a estratègia de futur després del referèndum de l'1 d'octubre, quan d'aquí uns dies farà un any d'aquella jornada. "Cal crear noves institucions que siguin la base futura de la república, crear sobirania real i un desbordament popular que faci que els partits i les institucions catalanes tornin a trencar amb l'Estat i obrir un procés democràtic, referendar-lo i ser reconegut".

Així s'ha expressat Riera en una atenció als mitjans de comunicació en el marc de l'escola d'estiu de la CUP, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), que reflexiona sobre el municipalisme i quines són les "accions que permetin destituir el règim del 78", ha dit Riera, després de l'1-O. Mireia Boya, del secretariat nacional de la CUP, ha demanat prendre la "iniciativa" davant una situació actual d'"impàs i paràlisi". "Necessitem un revulsiu i una estratègia democràtica i guanyadora. La pregunta del milió és com ha de ser", ha afirmat.