La CUP parla de "borbons lladres" i Podem qualifica "d'insuportable" que el PSOE ho retiri del diari de sessions

Nova polèmica al Congrés per la censura de la mesa. Si la setmana passada la presidenta, Meritxell Batet, va ordenar retirar del diari de sessions l'acusació de "fill de terrorista" de la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, dirigida al vicepresident segon, Pablo Iglesias, aquesta vegada ha estat el vicepresident de la mesa, el socialista Alfonso Rodríguez Goméz de Celis, qui ha decidit esmenar les paraules de la diputada cupaire Mireia Vehí, que ha parlat de "borbons lladres". La presumpta corrupció de la monarquia divideix els socis de govern i Unides Podem ha qualificat "d'insuportable" que s'hagi decidit retirar la frase del diari de sessions.

"Quan ahir es va saber que la monarquia volia donar un premi als sanitaris [en referència al premi Princesa d'Astúries de la concòrdia], va començar una campanya a Twitter anomenada No vull premis de lladres. Suggereixo a la ministra que si els senyors borbons passen pel jutjat tindrem més recursos per a l'educació, la sanitat i per al que es vulgui", ha anotat Vehí en una intervenció al ple del Congrés aquest dijous. Quan la diputada anticapitalista es retirava de la tribuna, Rodríguez Gómez de Celis li ha preguntat si volia retirar les paraules i l'ha advertit que ho faria fent ús de la potestat que li atorga el reglament. "Que consti que seran retirades", ha afirmat el vicepresident primer de la mesa. De tota manera, el text segueix apareixent, però entre claudàtors i en cursiva, tal com succeeix amb les paraules d'Álvarez de Toledo de la setmana passada.

Crítiques de Podem, ERC i Errejón

Formacions d'esquerres han criticat la decisió de Rodríguez Gómez de Celis. El líder de Més País, Íñigo Errrejón, ha asseverat que serà "més difícil retirar-ho de la Fiscalia suïssa", que està investigant la suposada donació d'Aràbia Saudita a Joan Carles I. El diputat republicà Joan Margall ha acusat la mesa de "vulnerar la llibertat d'expressió" i el vicepresident primer li ha replicat que "constarà la seva protesta", amb l'objectiu de tancar ràpidament la polèmica. Ha estat més tard que Unides Podem també s'ha sumat a les queixes i ha expressat la seva solidaritat amb la diputada independentista per "l'arbitrarietat" de Rodríguez Gómez de Celis. "No entenem que s'hagi evitat que es faci una descripció d'una campanya d'internet. Arribem a uns nivells absolutament insuportables", ha asseverat el secretari general del grup d'Unides Podem.