La CUP planteja fer un nou debat o "reprovació de fons" de la monarquia si el TC tomba la resolució sobre el rei

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha deixat clar aquest dimarts que una "manifestació de caràcter polític i sense transcendència jurídica" com la de la reprovació de Felip VI aprovada al Parlament no pot ser mai declarada "no ajustada a dret". Així s'ha expressat després que el govern espanyol hagi anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) la resolució aprovada per la cambra contra el paper del rei en el Procés, i que també demanava abolir la monarquia. Davant d'això, i en el supòsit que l'alt tribunal tombi el text aprovat a la cambra catalana, Aragonés ha cridat a respondre amb "desobediència institucional" i "obediència democràtica". Com? Amb un debat extens al Parlament sobre la figura del rei i "una nova reprovació de fons" de la monarquia.

Des de JxCat, el portaveu del grup, Eduard Pujol, ha donat suport implícit a la idea de la CUP. Malgrat deixar clar que parlava a títol personal, ha assegurat que si el TC tomba la resolució del Parlament es tornarà a discutir "tot allò que calgui al voltant de la monarquia", i s’ha mostrat convençut que, en aquest cas, "l’expressió serà encara més contundent i més clara". Pujol ha demanat a Pedro Sánchez que recapaciti i "no faci més de Rajoy", si bé ha deixat clar que la mesura de la Moncloa era previsible: "La monarquia del 155 defensant la monarquia dels Borbons". "Oh, quina sorpresa!", ha ironitzat. Dit això, Pujol ha dit que "el TC hauria de recuperar una certa actitud d’entendre com es viu en una societat democràtica i deixar-se de consideracions de caràcter ideològic que no atempten contra ningú". Ha afirmat, en aquest sentit, que no entendria que el TC tombés la reprovació de Felip VI.

ERC no ha volgut entrar a valorar el plantejament de la CUP, si bé ha compartit que caldria reivindicar l'"autonomia" i "sobirania" del Parlament. "Començaria a ser bastant preocupant que ens fessin un llistat de coses de què no podem parlar", ha dit la portaveu parlamentària dels republicans, Anna Caula, i ha afegit que "en un Parlament democràtic s'ha de poder parlar de tot, també d'abolir una monarquia si és el sentiment d'aquest poble". Amb tot, ha criticat el recurs de la Moncloa i ha retret al govern de Pedro Sánchez que "cada cop s'assembla més al del PP de Mariano Rajoy".

En una línia semblant, la cap de files dels comuns a la cambra, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu del PSOE que deixi de "judicialitzar la política". Al seu parer, el recurs contra la reprovació del rei respon a la voluntat de Sánchez de "sobreactuar" la vigília del 12-O, sabent que l'extrema dreta l'increparia a la desfilada militar. Contràriament al que ha defensat la CUP, però, Albiach creu que si el TC tomba la resolució del Parlament no caldria tornar a reprovar Felip VI. "Ja està reprovat", ha dit.

El PSC veu "lògic" el recurs i Cs desconfia de Sánchez

Com era d'esperar, ben diferents han sigut les reaccions de Cs i PSC. La portaveu socialista al Parlament, Eva Granados, ha qualificat de "lògic" que el govern espanyol recorri al TC la resolució del Parlament. "Quan hi ha parlaments que decideixen sobre qüestions que no són de la seva competència, cada instància ha de fer valdre la responsabilitat que té", ha argumentat. Des de Cs, en canvi, el portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, ha dit que cal veure si divendres el consell de ministres acaba aprovant el recurs perquè "s'han dit coses diferents". Una pràctica que ha lamentat que és "habitual" en el govern de Sánchez.