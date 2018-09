La CUP farà "responsable" Buch de qualsevol "garrotada" de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil als catalans

La CUP farà "responsable" el conseller d'Interior, Miquel Buch, de qualsevol "garrotada" que la policia propini als ciutadans catalans. Així ho ha expressat el diputat Carles Riera en una entrevista a Ràdio 4, en què ha criticat que Buch avali el reforç d'antiavalots de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil "per garantir la seguretat" per la Diada. El conseller d'Interior ha avisat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que aquests reforços serviran per controlar edificis públics, però no per a qüestions d'ordre públic.

Riera ha retret al titular d'Interior que comparegués en una roda de premsa conjunta amb el ministre Fernando Grande-Marlaska i ha lamentat que al conseller li sembli "positiu" que es reforci la presència policial amb els cossos que "van partir la cara" als ciutadans durant el referèndum de l'1 d'octubre. "Quin canvi hi ha hagut a la Generalitat?", s'ha preguntat el cupaire, que ha destacat que Grande-Marlaska va aplaudir la "lleialtat" del Govern.

Riera ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, i als partits que li donen suport "que segueixin generant expectatives amb un diàleg amb l'Estat quan el mateix govern espanyol diu que no és possible". En aquest sentit, ha negat que sigui possible pactar un referèndum d'autodeterminació amb el govern espanyol que presideix Pedro Sánchez, i ha defensat que l'"única via possible" és la unilateral. "Sigui quina sigui la via que es vulgui, com que a l'Estat no hi ha ningú que vulgui parlar d'una via democràtica, el que fa falta és una via unilateral, una ruptura", ha subratllat.

Riera ha defensat que ja existeixen les "condicions" per tirar endavant aquesta via unilateral perquè hi ha una majoria parlamentària independentista, i per això ha negat que calgui un avançament electoral: "Unes eleccions serien una forma de dilació, de no avançar". Tot i això, el diputat ha precisat que no facilitaran la governabilitat mitjançant el seu suport als pressupostos si aquests obeeixen la normativa fiscal espanyola i no inclouen un paquet de mesures "per a les classes populars".