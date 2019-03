La CUP es presenta com l'única opció rupturista en el tret de sortida de les eleccions municipals

Després de passar de 101 a 385 regidors i de quatre alcaldies a participar en més d’una trentena d’equips de governs -amb vint alcaldes o alcaldesses- a les darreres eleccions municipals, la CUP confia en seguir creixent als propers comicis del 26 de maig.

Amb la voluntat de reivindicar l'obra de govern o les mesures que han promogut des de l'oposició als ajuntaments, la CUP ha donat avui el tret de sortida de la campanya "Municipis valents per canviar-ho tot", amb un acte a les Cotxeres de Sants amb caps de llista de diferents localitats, que han subratllat que els consistoris tenen un paper clau en la construcció nacional i la transformació social dels Països Catalans.

Laia Estrada, cap de llista per Tarragona, ha assenyalat la lluita contra la corrupció que abanderen els cupaires. "Som la pedra a la sabata de la sociovergència, som el lleixiu contra la putrefacció del règim perquè no estem per viure de la política sinó per fer política", ha destacat. "No som iguals que la resta de partits, si ens detenen no serà per corrupció, ens detindran per posar el cos per defensar les lluites que calguin", ha subratllat abans de sentenciar que "som garantia de fer net".

Aleix Auber, alcalde de Capellades, ha advertit que la repressió no aturarà la lluita "contra les velles estructures de poder", tot i reconèixer que "les institucions les alimenten". "Sabem governar i som la garantia contra el treball clientelar i els tractes a favor que ha convertit els ajuntaments en uns llocs opacs", ha destacat el batlle abans de denunciar que "els hi fem nosa i per això molts dels que diuen que ens donen la mà conspiren contra nosaltres".

Gabriela Serra, exdiputada de la CUP-CC, ha destacat el tarannà rebel del poble que ha permès guanyar drets i l'ha reivindicat com un principi inherent de l'organització. "Nosaltres som CDR, benvinguda sigui la rebel·lia si és per exercir els nostres drets", ha reblat Serra, que ha fet una crida a "fer la rebel·lió de la desobediència".

Dic de contenció contra el feixisme

Anna Saliente, cap de llista de Barcelona, ha avisat que seguiran lluitant des de baix contra el poder. "Som l'oposició a la marca Barcelona, un model construït per les elits, i seguirem sent el dic de contenció contra el capitalisme, el masclisme o el feixisme que no és només Vox, sinó tots els partits que sustenten el règim"

Maria Ballester, membre del secretariat nacional, ha subratllat que el programa municipal de la CUP se sustenta en l'autotutela de drets. "És un instrument de ruptura per convertir en inclusives les nostres ciutats i pobles contra els cacics i els oligopolis recuperant els serveis públics", ha ressaltat la dirigent d'Arenys de Munt.

Rosa Peñafiel, cap de llista de Lleida, ha afirmat que "som els hereus del fil roig" i ha assenyalat que "volem fer trontollar les estructures de poder". Lluc Salellas, candidat de Guanyem Girona, ha advertit que "no tenim por de la repressió i volem assumir el repte de governar com ja fem en diferents municipis". Núria Gibert, alcaldable per Sant Cugat, ha denunciat que "l'esquerra tradicional està esgotada i juga al joc de les cadires quan el nostre objectiu és fer passar tot el poble per les institucions".

Riera defensa no presentar batalla a Madrid

Carles Riera, diputat de la CUP, ha tancat l'acte per denunciar la manca de voluntat dels grans partits independentistes en materialitzar la República. "El Govern va malbaratar la revolució democràtica de l'1 i el 3 d'octubre i la repressió i el 155 van fer la resta i ara els municipis han de ser murs de dignitat i resistència de la lluita per la República i pels drets socials".

Les crítiques no han acabat aquí. "El Govern no només no avança cap a la República, sinó que ni tan sols governa i cal un alternativa plural des de l'esquerra per trencar el setge contra l'autodeterminació", ha destacat abans de reiterar que "l'únic camí possible és el de la mobilització i el de la unilateralitat".

Per aquest motiu i enmig de la crisi interna per la decisió de Poble Lliure de presentar-se al Congrés, tot i el rebuig de la CUP, Riera ha deixat clar que "no anem a Madrid ni a Brussel·les perquè l'autodeterminació vindrà de la unilateralitat". En aquest sentit, ha deixat clar que ara "el front de lluita passa pels municips guanyant sobiranies" i que "no participem a les eleccions espanyoles perquè la majoria del PSOE, PP, Cs i Vox es implacable, tot i que no ens confrontem amb els que creuen que s'hi ha d'anar per bloquejar la governabilitat", en al·lusió a Poble Lliure.