La Caixa de Solidaritat aporta la resta de la fiança del Tribunal de Comptes, i no el jutjat 13 de Barcelona

La fiança de 4,1 milions que el Tribunal de Comptes reclamava pel referèndum de l'1-O s'ha pagat finalment amb la que en el seu moment es va ingressar al Tribunal Suprem i amb els fons de la Caixa de Solidaritat. La delegada instructora, Margarita Mariscal de Gante, havia acceptat que les fiances que s'havien pagat al Suprem i al jutjat 13 de Barcelona, que també investiga els preparatius de l'1-O, servissin per abonar ara la del Tribunal de Comptes, però l'ens fiscalitzador ha informat que no han arribat els diners del tribunal de la capital catalana.

Després de la sentència del Procés, el Tribunal de Comptes va obrir el procediment perquè els condemnats restituïssin com a responsabilitat civil el cost de l'1-O a l'administració pública. El Suprem va estimar que l'1-O va tenir un cost de més de 2,1 milions d'euros. Per la seva banda, el jutjat 13 de Barcelona continua investigant la responsabilitat en l'1-O dels càrrecs de segon nivell (una trentena de persones), a qui el tribunal va imposar una fiança global de més de cinc milions d'euros.

Mentre el Suprem ja va acceptar en el seu moment que la responsabilitat civil per l'1-O es dirimís al Tribunal de Comptes, de manera que hi va fer arribar els 2,1 milions ja pagats, el jutjat de Barcelona que investiga els preparatius del referèndum no s'ha pronunciat encara sobre la qüestió.

Finalment, la Caixa de la Solidaritat ha aportat els dos milions que faltaven abans que es resolgués si el jutjat 13 ha de traslladar la fiança al Tribunal de Comptes o no, de manera que ara la fiança ja està pagada. Amb tot, segons ha sabut l'ARA, les defenses presentaran un escrit sol·licitant que es prengui una decisió sobre si el tribunal de la capital catalana ha d'enviar o no aquests diners a l'ens fiscalitzador. Si és així, demanaran que es tornin els que ara ha pagat la Caixa de Solidaritat.