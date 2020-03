Calvet aposta per unes primàries a JxCat i obre la porta a presentar-s'hi

"Continuo estant a disposició d'aquest espai". Així s'ha expressat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet aquest dijous en relació a la cursa a JxCat per definir un candidat efectiu a la presidència de la Generalitat de cara a les pròximes eleccions. En una entrevista a TV3, Calvet ha dit que la decisió es prendrà un cop s'hagi acabat d'"ordenar" l'espai convergent, que es debat entre la coalició de la Crida i el PDECat i la fusió de les dues parts en un nou partit.

Al marge de quina sigui l'estructura final, el més probable és que Carles Puigdemont encapçali la llista al Parlament de manera simbòlica, i que sigui ell mateix qui esculli el número dos que, en la seva absència, sigui el veritable candidat per encapçalar el Govern. Però Calvet, que competeix per aquest lloc amb altres consellers com Jordi Puigneró, titular de Polítiques Digitals i Administració Pública, ha apostat perquè les decisions es prenguin "democràticament". "Un procés de primàries seria molt oportú i, si es donen les circumstàncies, estaré a dispoisició d'aquest espai", ha afirmat.