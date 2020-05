Calvo respon a Junqueras que Sánchez preveu mantenir l’entesa amb ERC: “No hi ha canvi d’aliances"

El govern espanyol preveu mantenir l’entesa amb ERC al Congrés al llarg d’aquesta legislatura. Així ho ha assegurat la vicepresidenta de l’executiu, Carmen Calvo, en resposta a les manifestacions del líder d’ERC, Oriol Junqueras, que en una entrevista a Ràdio 4 ha advertit que després de l’acord de dimecres amb Ciutadans per a la pròrroga de l’estat d’alarma l’executiu de Sánchez ha d’escollir entre el partit d’Inés Arrimadas o ERC i la majoria de la investidura. “No hi ha canvi d’aliances, nosaltres som un govern progressista” i “Nosaltres acompanyem ERC i ERC ens acompanya”, ha afirmat la vicepresidenta, que ha atribuït el no d’ERC al decret de l’estat d’alarma a “la seva competició electoral” amb JxCat.

De fet, l a líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha negat aquest dijous que el vot favorable de la seva formació a la pròrroga de l'estat d'alarma comporti un canvi d'aliances al Congrés. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Roldán ha dit que el partit taronja ha donat un "suport puntual" de 15 dies i ha rebutjat que el seu sentit de vot a la cambra baixa fos "un suport al govern espanyol": "Ho vam fer pensant en els espanyols". Així, ha dit que van poder "estirar compromisos" que ara esperen que es compleixin i ha defensat que des de les seves files s'ha fet "sempre" una "política responsable d'intentar buscar el consens a la dreta i a l'esquerra", sumat ara a un "plus de responsabilitat" per la crisi per la covid-19.

En una entrevista per escrit a Ràdio 4, Junqueras ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha de triar entre Cs o ERC i la majoria de la investidura després que el govern espanyol hagi pactat amb el partit taronja la pròrroga. "És evident que el PSOE ha de decidir si es llança als braços de Cs o si vol mantenir les majories de la investidura. És evident que és a les seves mans, però no pot continuar com fins ara. No pot seguir imposant les decisions per por a Vox", ha afirmat Junqueras en l'entrevista. El líder d'ERC ha criticat la gestió del govern espanyol de la crisi pel coronavirus i hi veu un "nacionalisme desfermat". En aquest context, ha deixat clar que la recentralització de competències ha sigut un "error" i una "oportunitat perduda" per l'Estat.

En una entrevista a TVE –la primera des que va superar el covid-19– Calvo ha assegurat que al seu executiu va buscar el suport d’ERC a la pròrroga de l’estat d’alarma. “Ens hauria agradat que ERC hagués entès ahir que per seguir protegint tot el país i també Catalunya cal seguir fent les coses bé”, ha dit. Segons ha apuntat, el vot contrari dels republicans va generar “incomprensió” i “perplexitat” a les files de l’executiu espanyol, que ho atribueix a la disputa amb JxCat. “Jo vaig parlar amb Aragonès abans que ERC votés no, però estan bolcats en la seva competició electoral”.

Segons Calvo, aquesta competició electoral ha fet que ERC hagi vist “els arbres, però no el bosc sencer”. Ahir, ha assegurat, “el govern tenia l'enorme responsabilitat de trobar suports per prorrogar l’estat d’alarma, un objectiu tan important que si el PP hagués estat a l’altura de les obligacions no hauria passat res”.

Calvo ha afirmat també que l’executiu de Pedro Sánchez manté els compromisos respecte al diàleg per resoldre el conflicte a Catalunya. "El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, sap perfectament que ens hem compromès aquesta legislatura a seguir dialogant perquè Catalunya tingui un futur en el nostre encaix constitucional”. “Ahir va ser un dia difícil per a Rufián”, ha afegit. Pel que fa a la legislatura espanyola, el líder d'ERC ha recordat a Sánchez que els republicans només tenen un acord amb el PSOE d'investidura per a una taula de negociació i, per tant, que si aquesta taula no reprèn el diàleg, "s'acaba la legislatura".

Podem treu ferro a l'aliança entre PSOE i Cs

Unides Podem s'ha afegit al debat per minimitzar l'aliança del PSOE amb Cs. El portaveu al Congrés, Pablo Echenique, ha instat el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a no "qüestionar els suports a una mesura sensata" com va ser, a parer seu, la pròrroga de l'estat d'alarma aprovada aquest dimecres. En aquest sentit, Echenique ha assenyalat que la votació de la pròrroga s'ha d'"entendre com una bona notícia" per a Espanya "independentment de qui" hi donés suport. "Si no hi hagués hagut pròrroga, hauríem anat diumenge a un desconfinament abrupte i això hauria sigut molt perillós", ha opinat.

Així, el portaveu parlamentari d'Unides Podem ha defensat una "mesura absolutament indispensable" per poder vèncer el coronavirus i ha elogiat Cs, "un partit de la dreta" que, segons ell, ha actuat "de manera responsable fins i tot encara que no li agradi res" del govern de coalició. En aquesta línia, Echenique ha deixat clar que la votació "va tirar endavant amb majoria absoluta" i ha demanat no centrar-se en "el tauler polític" i la "relació entre diferents partits" sinó en "vèncer l'epidèmia" del covid- 19.

El president del PNB, Andoni Ortuzar, ha assenyalat que ERC està "molesta" amb el Govern de Pedro Sánchez, després que aquest hagi advocat per un acord amb Ciutadans per prorrogar l'estat d'alarma. "Crec que el Govern ha d'invertir una miqueta més de temps i atendre més els partits que el vam fer arribar a La Moncloa i els que propugnem aquesta nova forma de fer política", ha opinat.

Segons la seva opinió, "no és bo que, ara, a la meitat del camí, es canviï de cavall", i ha assenyalat que el govern espanyol s'equivocaria, si actués d'aquesta manera. Després que ahir Sánchez obtingués el suport a Cs per tirar endavant l'estat d'alarma, creu que "el millor" hauria estat aconseguir que ERC "s'hagués mantingut en l'abstenció o s'hagués mogut al sí". "Perquè la coherència per a aquest Govern i la seva continuïtat és la que li donarem els que li vam votar la investidura", ha manifestat. Per al líder del PNB, serà "difícil" que Ciutadans, "que està jugant-se la seva pròpia supervivència, tingui la generositat suficient per donar-li a aquest govern oxigen". "En canvi, crec que, des d'Euskadi i des de Catalunya, l'hi podem donar", ha puntualitzat.