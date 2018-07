Calvo: "Puigdemont reconeix que hi ha una situació de diàleg que s'ha d'explorar"

Després de la compareixença de l'expresident Carles Puigdemont, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha recordat que s'estan reunint amb tots els presidents autonòmics i que ja s'ha reunit amb el president Torra. "L'expresident Puigdemont reconeix que hi ha una situació de diàleg que s'ha d'explorar i treballar pel benefici d'Espanya i Catalunya", ha apuntat Calvo, en declaracions als periodistes al Congrés, i ha recordat que hi ha una "situació nova que ha provocat el canvi de govern". En aquest sentit, ha apuntat que el mateix expresident ha reconegut que "s'ha de treballar amb aquest espai".

Pel que fa al sostre de despesa, Calvo ha demanat a la dreta "que posi al davant els problemes i interessos d'aquest país abans que els interessos electorals o de partit". En aquest sentit, ha afirmat que "trobaran solucions" perquè "no és lògic que el Senat veti el Congrés, que és on s'investeix el president".

A més, després de les declaracions de la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, Calvo ha insistit que "no hi haurà avançament electoral, sinó que hi haurà pressupostos generals". "Llavors es veurà com no era necessari asfixiar constantment els homes i les dones d'aquest país", ha sentenciat.