Calvo demana formalment una reunió entre Torra i Sánchez el 21-D

La Moncloa demana formalment una reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra el 21 de desembre amb motiu de la celebració del consell de ministres. En una carta de la vicepresidenta de l'executiu espanyol, Carmen Calvo, adreçada al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, Calvo insisteix en celebrar una reunió entre els dos presidents. "Seria convenient que tots dos poguessin mantenir una trobada en la qual reprendre el camí del diàleg constructiu que ha de fonamentar la relació entre els nostres governs", opina la vicepresidenta. Fa dies que el govern espanyol reclama aquesta trobada –asseguren que és "habitual en aquestes situacions" que es reuneixin els dos presidents–, però la Generalitat busca un altre format: una cimera de govern a govern.

La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ja va dir aquest dijous que Sánchez ja es podia oblidar de trobar-se amb Torra si només havia de servir perquè el president català "li ensenyés el Palau de la Generalitat" al líder socialista. No va descartar, però, una reunió si se'n posava sobre la taula el "contingut". Fonts governamentals consultades per l'ACN aquest divendres segueixen sense descartar la possibilitat que se celebri aquesta trobada.

Per la seva banda, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha assegurat en una entrevista a SER Catalunya que dijous Aragonès va traslladar la carta de Calvo al departament de la Presidència. Segons ha explicat Calvet, el Govern avaluarà durant el dia d'avui la conveniència de celebrar la trobada que sol·licita la Moncloa.

"Col·laboració" per al consell de ministres

Les mobilitzacions que es preparen per protestar contra el consell de ministres del 21 de desembre a Barcelona preocupen al govern espanyol i, en aquest context, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha fet arribar una carta al vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès, i a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què els demana "col·laboració". "És una gran oportunitat per demostrar a la ciutadania el nostre compromís amb la cooperació i l'entesa, llançant un missatge nítid en favor de la convivència. És per això que demanem al Govern la màxima col·laboració en les tasques organitzatives del vostre àmbit competencial vinculades a la preparació i el desenvolupament de la reunió de l'executiu", escriu Calvo en la carta dirigida a Aragonès.

La missiva adreçada a Colau és un pèl diferent i ja dona per fet el seu suport: "Et vull agrair per endavant la col·laboració que, com en cada ocasió que la nostra activitat es desenvolupa a Barcelona, l'Ajuntament ofereix". "Quedem a la teva disposició per a qualsevol qüestió que consideris oportú plantejar", diu la ministra.