Calvo limita el diàleg entre governs a convocar la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

Un dia abans que comencin les negociacions entre el PSOE i ERC per explorar si és possible un acord per a la investidura de Pedro Sánchez, el govern espanyol ja ha rebaixat la principal demanda que els republicans han formulat: crear una taula de negociació "entre governs" per abordar el conflicte català.

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha dit aquest dimecres que aquesta taula ja existeix i que és la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que es contempla en l'article 183 de l'Estatut. Allà, ha argumentat, és on s'asseuen "govern i govern" i, per tant, considera que "no hi ha cap novetat" en la proposta d'ERC.

La idea llançada per Calvo topa amb les demandes de JxCat i ERC. En primer lloc, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat no contempla reglamentàriament quins han de ser els membres que la integrin, i per JxCat s'ha convertit en una petició clau que el diàleg passi "inexcusablement" pels dos presidents, Quim Torra i Sánchez. El primer ha insistit aquest dimecres des del Parlament que dialogar "de govern a govern és que els presidents es reuneixin" i ha avisat: "Per això Sánchez m'ha de trucar". "No i no", resumeixen fonts republicanes sobre si la Comissió Bilateral seria un bon instrument.

Ara bé, el vicepresident català, Pere Aragonès, sí que s'ha obert a primera hora –abans de la intervenció de Torra i de la proposta de Calvo– a prescindir del president català en una futura reunió entre governs. E n una entrevista a Ràdio 4 ha considerat que la presència de Torra en la taula d'executius no era imprescindible: "No és descartable però tampoc necessari". El president "tindrà el paper que ell vulgui tenir", ha dit. Fonts de vicepresidència asseguren que no hi ha voluntat de polèmica i que Torra i Aragonès "diuen el mateix".

Abordar el conflicte

Per JxCat i ERC, la Comissió Bilateral és una eina obsoleta que serveix per abordar qüestions competencials, però no el conflicte polític. De fet, aquesta comissió s'ha de reunir dos cops l'any com a mínim, cosa que s'ha incomplert reiteradament. L'actual govern espanyol la va reactivar per darrera vegada l'1 d'agost del 2018, set anys després de la reunió anterior.

No és l'única proposta d'ERC que Calvo ha refredat. Mentre Esquerra vol que en una taula de negociació entre governs s'hi parli de tot –també d'autodeterminació–, p er la vicepresidenta aquest concepte "no existeix". La contraoferta que ha formulat Calvo es "parlar" del títol VIII de la Constitució, que regula l'organització territorial de l'Estat.

La primera reunió entre socialistes i republicans serà aquest dijous a la tarda a Madrid. S'hi arribarà amb matisos entre JxCat i ERC i amb una distància evident amb el PSOE.