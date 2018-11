Calvo avisa els independentistes que "cap govern de cap democràcia treu presos de les presons"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha avisat els independentistes que "cap govern de cap democràcia treu presos de les presons". En una entrevista que publica 'El Periódico', la número dos de l'executiu socialista ha assegurat que no és pertinent barrejar la situació processal dels líders independentistes empresonats i investigats per l'1-O amb la negociació política de cap mena. Pel que fa a les demandes d'alliberament dels polítics a la presó que el moviment independentista posa sobre la taula per negociar amb l'executiu espanyol, la socialista ha demanat que "es deixi treballar a la justícia" i ha assegurat que "en un Estat de dret cada poder es manté en el seu àmbit estricte de competències" i ha demanat que no se sol·liciti allò que "no és possible". Tot afegint a continuació que "el dret a l'autodeterminació no existeix en les democràcies". D'altra banda, sobre un eventual indult als líders del procés cap a la independència, Calvo ha manifestat que "no es pot parlar" d'aquesta qüestió, tenint en compte que "ni tan sols" s'ha obert el judici oral.

Calvo ha defensat que una reforma de l'Estatut és l'única via per solucionar la crisi a Catalunya i ha demanat al sobiranisme que abandoni el "sectarisme", tot reclamant que "no se segueixi alimentant la idea que existeix el dret d'autodeterminació" perquè, a parer seu , "no existeix, ni Nacions Unides ho preveu, més enllà de les situacions de colonització". Alhora, ha assegurat que la majoria social catalana "no és independentista" i per això ha opinat que és necessari "refer" els elements que "es van fracturar" en l'intent d'aconseguir un nou Estatut el 2006, amb la posterior retallada del Tribunal Constitucional. "Aquesta via s'ha d'explorar", ha afirmat fent referència a la norma institucional bàsica catalana, perquè, segons Calvo, "no hi ha una altra via de sortida" al conflicte. Així doncs, la vicepresidenta socialista proposa "reformar la Constitució, reformar l'Estatut i millorar el finançament" uns objectius que, ha reconegut" no són "fàcils" i més quan "les institucions catalanes porten pràcticament un any actuant de forma molt partidista, molt sectària", ha dit.

Enfront dels "radicalismes" dels que demanen una nova aplicació del 155 i l'exercici del dret a l'autodeterminació, Calvo ha defensat que el seu govern ha fixat una "posició realista" i ha instat els partits catalans i la Generalitat a consensuar una proposta, "un punt de trobada" per sortir de l'atzucac. Tot i criticar l'actuació de les institucions catalanes durant aquest any, Calvo ha reconegut que no hi ha motius per aplicar de nou l'article 155 de la constitució espanyola.