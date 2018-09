Calvo: "Tothom pot estar tranquil, sabem quin és el límit abans d'aplicar el 155 de nou"

Davant una hipotètica escalada en el Procés “tothom ha d’estar tranquil” perquè el govern espanyol “sap on ha d’estar”. D'aquesta manera, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha deixat clar que l'executiu socialista recorda com s'aplica el 155, en una entrevista a RNE. “Som el govern que neix del PSOE que es va asseure a aplicar el 155, i tothom ha d’estar tranquil del coneixement pràctic de saber el límit que no es pot passar, que és l’incompliment de la Constitució”, ha assegurat.

Calvo també ha demanat al PP i Cs que actuïn amb altura de mires i no utilitzin la situació política a Catalunya amb finalitats partidistes, i ha recordat que el seu executiu va donar suport a l’estratègia del govern de Mariano Rajoy en aquest camp. Tanmateix, considera que l’aplicació del 155 ja “ha cobert bé l’objectiu de reposar l’ordre constitucional i la legalitat impecable en cadascuna de les situacions”, i ara cal treballar en l’àmbit polític: “Havia faltat l’espai on la política compleix la seva funció, i aquest govern s'ha situat a esgotar les possibilitats d’acords, que és on somi d’on no ens mourem”.

La vicepresidenta del govern espanyol ha situat el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, en l’àmbit de les “proclames polítiques”, i ha fet una nova apel·lació al diàleg perquè la Generalitat obri un debat amb les forces catalanes no independentistes i amb el govern espanyol per a la millora de l’Estatut. En aquest sentit, ha insistit en l’oportunitat d’impulsar-ne la reforma. “Si els catalans es proposen a partir del seu Parlament millorar el seu nivell d’autogovern estaríem complint amb la nostra Constitució i sortint d’un impàs on s’enfronten dos mons de la societat catalana: els que volen pertànyer a l’estat espanyol i els que volen més autonomia”, ha dit.

Contra els llaços grocs

Al govern espanyol no li sembla bé la presència de símbols a l’espai comú que “alterin la seguretat i la tranquil·litat de la gent”. Així ho ha manifestat Calvo, que ha dit que els símbols que hi ha a les institucions “són els comuns, que estan reglats, i la resta no procedeix”.

En aquest sentit ha recordat que la Junta de Seguretat és un espai de “normalitat” on les dues parts han de “parlar” perquè “a Catalunya la seguretat al carrer estigui garantida”. “A Catalunya hi haurà moltes convocatòries al carrer, i som un govern responsable que hem dit al president Torra que seguem perquè els carrers estiguin tranquils i tothom es pugui manifestar”, ha dit, “i per això el president Torra i el ministre Marlaska s'asseuran i parlaran de tot”.