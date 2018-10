Calvo sobre el cas Villarejo: "Qui amb ferro mata del ferro mor"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha criticat aquest dimarts que el Partit Popular ha volgut "que aquestes gravacions", i ha matisat en alguns casos "il·legals", "marquessin el rumb de la política espanyola". En clara al·lusió a les reiterades crítiques cap a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, a la qual se li ha demanat la dimissió en repetides ocasions, sobretot des de la bancada popular. Calvo ha resumit la situació, a parer seu, amb un refrany: "qui amb ferro mata del ferro mor".

La vicepresidenta, en declaracions als passadissos del Congrés, ha acusat la formació conservadora "d'anar molt lluny" i de col·locar la política espanyola "a una batalla campal", i ha asseverat que ara el PP rep "en bumerang els efectes del que ha provocat". L'objectiu d'aquesta reunió, a parer de la vicepresidenta, era "entorpir l'acció de la Justícia".

Montserrat assegura que Cospedal té "tot el suport" del PP

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha assegurat que l'exsecretària general del Partit Popular, María Dolores de Cospedal, té "tot el suport" de la formació però no ha fet cap més valoració sobre el tema, afegint tan sols que remetia "al comunicat" emès ahir. Montserrat, en declaracions als passadissos del Congrés, ha manifestat que el cas de Cospedal "no té res a veure" amb el de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, perquè segons la portaveu "la ministra Delgado ha mentit una i una altra vegada davant la cambra de tots els espanyols".

Preguntada per si li semblava greu que la secretaria general de la formació conservadora, en aquell moment, rebés a la seu del PP a l'excomissari José Manuel Villarejo, Montserrat ha reiterat que Cospedal comptava amb "el suport", tant d'ella com del PP, i que remetia "al comunicat". En referència a si havia parlat amb Cospedal, ja que tenen una estreta relació, Montserrat ha respost que "com a portaveu" parla "amb molts diputats".