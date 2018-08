Camil Ros creu que la presó preventiva és un "problema" per arribar a acords polítics

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha tornat a insistir aquest dimarts en un esmorzar informatiu que els jutges i fiscals han de ser "part de la solució i no el problema" per resoldre la situació política a Catalunya. El dirigent sindicalista ha assegurat que "s'ha demostrat" que la presó preventiva per als presos polítics catalans "no és la solució", sinó un "problema" per arribar a acords polítics amb l'Estat.

Pel que fa al judici imminent als dirigents independentistes, Ros ha reclamat a la justícia espanyola que miri "més enllà de les seves sales" i surti al carrer per ser conscient de les conseqüències de les seves decisions. Així doncs, el sindicalista català considera que la sentència del cas serà "clau" i podria fer que el clima de "diàleg i convivència" a Catalunya fes marxa enrere. De fet, Ros ha admès que la situació política a Catalunya és "millor" ara que fa tres mesos, però que "el clima més favorable no es tradueix en una realitat".

Preguntat per quina ha de ser la fórmula que resoldre el conflicte amb l'Estat, el secretari general de la UGT de Catalunya ha reiterat que entre el 155 i la unilateralitat "hi ha molt camí per a la negociació i el diàleg". Tot i així, no ha volgut concretar si aquest punt mitjà hauria de passar per un referèndum pactat o unes noves eleccions.

D'altra banda, Ros també ha reafirmat la posició de la UGT de fer "una aposta clara pel diàleg, tendir ponts i superar les situacions de conflicte". "No vam prendre la posició més còmoda, que hauria sigut desaparèixer o triar un dels blocs", ha reivindicat.

En aquesta línia, ha afirmat que el sindicat continuarà pronunciant-se sobre el moment polític que viu Catalunya i intentarà afavorir el diàleg entre els governs de Pedro Sánchez i Quim Torra. Perquè hi hagi "concrecions" en les negociacions, però, Ros creu que els presos polítics catalans han de ser "a casa seva". "Veig difícil un acord de solució política amb els presos a la presó", ha dit el primer dirigent del sindicat a Catalunya.

"No és normal que no pugui anar al carrer Diputació a parlar amb el president d'Òmnium, sinó que hagi d'anar a la presó de Lledoners", ha reblat Ros, que també ha recordat la situació de la "companya i amiga" Dolors Bassa, exconsellera de Treball i Afers Socials, empresonada a Puig de les Basses, a Figueres.