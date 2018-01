Camps nega haver ordenat pagaments irregulars per actes electorals del PP valencià

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, va assegurar ahir que mai va donar "instrucció, ordre, suggeriment o indicació per fer pagaments de manera irregular en relació amb actes electorals del Partit Popular". En declaracions a l'agència EFE, l'excap del Consell va afirmar que, "amb absolut" respecte al procés judicial obert, desmenteixo "contundentment" les afirmacions fetes pel responsable de la trama Gürtel al País València, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', durant la sessió d'ahir del judici pel presumpte finançament il·legal del PP valencià durant les campanyes electorals de 2007 i 2008.

En la seva declaració, Pérez va assegurar que Camps "va ordenar i va crear" el sistema de finançament irregular del PP valencià. "És l'únic que podia fer-ho", va afirmar l'excap d'Orange Market, la filial valenciana de la Gürtel. Sobre aquesta acusació, l'expresident va defensar que sempre ha tingut "la convicció que tota la gestió dels actes electorals i de les despeses de campanya va ser totalment correcta". Aquesta va ser la informació que va rebre, segons Camps, "en les reunions dels òrgans del partit i s'ha reiterat pels càrrecs competents al parlament autonòmic, en compareixences públiques, en seu judicial i davant els òrgans fiscalitzadors".

Per a l'excap del Consell, resulta "sorprenent que durant la instrucció al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ningú" l'acusés i, "ni tan sols" fos proposat com a testimoni. No obstant això ara, "en tràmit de judici oral, s'intenta involucrar-me mitjançant insídies i calúmnies, contradient allò declarat davant del jutge instructor", un fet que l'expresident valencià considera "de la major gravetat".

L'exlíder del PP valencià va afegir que se li està acusant "de fets incerts" que li generen "una evident indefensió pública i social", una situació per la qual prendrà "les oportunes mesures" per salvaguardar la seva "honorabilitat".