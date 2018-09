Campuzano creu que la proposta de la Crida és "benintencionada" però que ERC no s'hi sumarà

El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha reconegut que serà difícil que els partits independentistes concorrin junts a les eleccions municipals a Catalunya perquè, tot i que la proposta de la Crida Nacional per la República de l'expresident Carles Puigdemont és "benintencionada ", ERC no advoca per aquesta estratègia.

Així ho ha assegurat en una entrevista amb Europa Press, on ha indicat que ERC "ha dit un 'no' molt clar d'entrada" a la proposta de Puigdemont i que, per aquest motiu, no creu que pugui "variar gaire" aquesta posició, malgrat "ser una proposta benintencionada que respon a la petició de molts catalans".

Segons la seva opinió, els partits independentistes haurien de fer front als comicis junts. No obstant això, segons el municipi, aquesta unió s'hauria de fer abans de les urnes o després. A Barcelona, per exemple, l'"ideal" seria que tingués "expressió preelectoral", de tal manera que es conformi una llista única abans de les eleccions.

'No' a la fusió independentista

Així mateix, Campuzano ha indicat que no creu que els partits independentistes hagin de fusionar-se, encara que fa un temps "hauria sigut el més desitjable". En concret, ha explicat que, com que "els temps polítics a Catalunya no es mouran en aquesta direcció", no té sentit que s'agrupin totes les formacions sota les mateixes sigles.

A més, ha recordat que, tot i que hi ha molts independentistes "que aspiren a aquesta unitat", "és bo" que hi hagi diversos partits, de tal manera que els partidaris de la república puguin "expressar-se" en "totes les seves versions". "La unitat és una aspiració, però no pot ser una obsessió", ha afegit.