Campuzano es dona de baixa del PDECat a les portes de la fundació del PNC

L'exdiputat al Congrés pel PDECat Carles Campuzano va anunciar ahir a la nit que deixa la formació, quan falta menys d'una setmana perquè es fundi el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). L'actual president de la federació d'entitats socials de suport a persones amb discapacitat intel·lectual Dincat va anunciar a Twitter que “per a tot hi ha el moment oportú” i que ahir va “formalitzar” la baixa “com a associat” del PDECat, el partit que va rellevar les sigles de CDC. “Hi deixo amics i companys de causes compartides. Moltes gràcies a tots. Estic convençut que ens retrobarem en el camí cap la llibertat”, ha acabat.

Campuzano ha assenyalat avui que "JxCat ha de decidir si es manté en el populisme, la confrontació i el bloqueig, o bé si aposta per ser una força amb una proposta amb mentalitat de govern". Així de contundent s'ha mostrat l'exdiputat en declaracions a Ser Catalunya abans d'avisar que la seva exformació haurà de decidir si es "dilueix" dins l'espai de Carles Puigdemont. Per l'exdirigent de CDC i el PDECat, "no sembla que el nucli dur de JxCat es mogui" en la direcció d'abandonar l'estratègia de la confrontació contra l'Estat. "Sóc escèptic", ha conclòs Campuzano, de l'entorn del PNC, el nou partit que es funda aquest dissabte.

Amb la seva sortida, Campuzano posa així el punt final a tota una trajectòria política vinculada primer a Convergència i posteriorment al PDECat, i com a diputat al Congrés des del 1996 fins al 2019. La seva carrera política, però, comença molt abans. Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, s'afilia a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), organització de la qual va ser secretari general (1989-1994) i president (1994-1996). Després de ser regidor de CiU a Vilanova i la Geltrú del 1987 al 1992 i diputat al Parlament del 1992 al 1995, la seva carrera política se centrarà exclusivament al Congrés, on es convertirà en un dels representants més longeus.

Amb l'inici del Procés, Campuzano, que forma part del sector més moderat del PDECat, acabarà sent relegat, com Marta Pascal, exlíder de la formació, de les llistes electorals pel seu rebuig a la línia imposada per l'expresident Carles Puigdemont de buscar l'embat amb l'Estat. De fet, es va mostrar públicament en contra de la declaració unilateral d'independència de l'octubre del 2017. Només cinc dies abans del referèndum, l'aleshores portaveu del PDECat a la cambra baixa va dir en una roda de premsa que "la DUI no està prevista en el full de ruta del PDECat" i va defensar que l'escenari desitjable era que s'obrís una negociació amb el govern espanyol per "negociar les condicions d'allò que hagin decidit els catalans".

Les seves divergències polítiques amb Puigdemont també es van posar de manifest quan es va mostrar favorable a la moció de censura contra l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, que no comptava amb l'aval de l'expresident. Aquestes discrepàncies amb la línia oficial del partit van provocar que Campuzano quedés fora de les llistes electorals a les eleccions espanyoles, cosa que es va interpretar com una purga de Puigdemont a les posicions pactistes i moderades que representava aquest dirigent, com també Jordi Xuclà, que també va ser apartat de la candidatura en benefici d'altres perfils més durs de l'independentisme a Madrid, com Míriam Nogueras.

En una entrevista a l'ARA, Campuzano admetia que havia quedat fora de les llistes electorals per les seves topades amb Puigdemont. "És evident que amb Puigdemont hem tingut i tenim discrepàncies polítiques en temes que no són menors. Probablement aquesta discrepància també explica aquesta no presència dels que hem defensat altres posicions", assenyalava, i ho atribuïa a "l’impacte emocional" que es vivia al partit per "la situació tan terriblement injusta del procés judicial en marxa", amb presos i exiliats.