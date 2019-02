Campuzano considera que la Crida, com que no és un partit, "no tindrà interès" en presentar-se a les europees

El portaveu del PDECat al Congrés de Diputats, Carles Campuzano, espera que el seu partit pugui concórrer a les eleccions europees en coalició amb el PNB, i creu que la Crida, com que no és un partit, "no tindrà interès" en els comicis al Parlament de la UE. En una entrevista a Radio Euskadi, Campuzano ha assenyalat que li agradaria compartir coalició amb el PNB: "Veurem si en els pròxims dies o setmanes aquesta coalició electoral acaba quallant", ha apuntat.

Segons la seva opinió, "seria una molt bona notícia que el Partit Demòcrata, abans Convergència, i el PNB tornessin a conformar una oferta electoral europeista, democràtica, sobiranista, pacífica, modernitzadora i social". En aquest sentit, ha destacat que la Crida no és un partit i suposa que "no tindrà interès en presentar-se a les eleccions al Parlament Europeu". "No ho sé, no en tinc ni idea, però, si no és un partit, no estarà en aquestes eleccions", ha explicat.

Pel que fa a la candidatura del PDECat, ha subratllat que dissabte van obrir un procés intern de primàries amb el qual es designaran els representants. Preguntat per si hi pot haver, per la seva banda, ressentiment cap a Coalició Canària, que va en aliança amb el PNB i que va votar a favor de l'aplicació a Catalunya del 155, ha assenyalat que són els canaris els que tenen "més problemes" amb ells i no pas ells amb CC: "Però veurem en els pròxims dies com evoluciona tot això", ha conclòs.