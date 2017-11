Una bagenca proposa tocar 'El cant dels ocells' cada nit davant dels ajuntaments per reclamar la llibertat dels Jordis

260x366 Anna Ortega tocant 'El Cant dels ocells' ahir a Sant Fruitós del Bages Anna Ortega tocant 'El Cant dels ocells' ahir a Sant Fruitós del Bages

El 24 d'octubre del 1971 el violoncel·lista Pau Casals pronunciava a la seu de les Nacions Unides de Nova York el seu famós discurs en defensa de la pau i de la llibertat, en el qual reivindicava la seva catalanitat amb motiu de l'estrena de l''Himne a les Nacions Unides', que ell mateix havia compost. Aquell dia també va interpretar 'El cant dels ocells', una melodia que, com deia el músic exiliat, naixia de l'ànima del seu poble, Catalunya, i que tocava com un cant a la pau.

Gairebé cinquanta anys més tard, una veïna de Sant Fruitós de Bages, Anna Ortega, ha decidit tocar aquesta cançó cada dia a les nou de la nit davant de l'Ajuntament fins que surtin en llibertat els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats per un delicte de sedició per la mobilització pacífica davant la conselleria d'Economia el 20 de setembre. Ho fa a títol individual, com explica a l'ARA: "No formo part de cap partit ni entitat, soc una mare normal i corrent, però volia fer alguna cosa per reclamar-ne l'alliberament". Va començar ahir, traient del calaix la flauta travessera que feia 30 anys que no tocava i amb l'única companyia dels seus dos fills petits, però espera que els pròxims dies s'hi sumin més veïns. "Avui m'hi acompanyarà una persona del poble que toca el violoncel, i l'objectiu és que cada cop siguem més gent".

Ortega deixa clar que no és una iniciativa adreçada a músics: "Jo mateixa no ho soc; la gent que no sàpiga tocar cap instrument que vingui a donar suport amb cartells per demanar que els Jordis surtin immediatament de la presó". Ortega espera que aquesta iniciativa s'estengui a altres pobles de Catalunya, Espanya i Europa per denunciar que "al segle XXI hi hagi presos polítics a Espanya". En aquest sentit, Ortega anuncia que uns coneguts de Manresa han decidit portar la seva iniciativa a l'Ajuntament de la capital del Bages aquesta mateixa nit. Conscient que és molt difícil que la seva proposta l'abanderi sempre la mateixa gent, fa una crida a organitzar-se perquè cada nit algú interpreti aquest cant a la pau. "La música no ha de deixar de sonar mentre ells segueixin entre reixes", anota l'activista.