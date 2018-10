Cap dels tres regidors de la CUP de Barcelona encapçalarà la llista electoral

La CUP de Barcelona ha decidit que cap dels seus tres representants encapçalin la candidatura a les properes eleccions municipals. Així, ni Maria Rovira, ni Eulàlia Reguant, que va substituir Josep Garganté a mig mandat com ell mateix havia reclamat, ni Pere Casas, que va rellevar al juny Maria José Lecha fruit d'una crisi interna, seran els caps de llista als comicis del mes de maig del 2019. Tot i que en l'àmbit municipal els regidors de la CUP poden estar dos i fins i tot tres mandats, a diferència del Parlament, on només hi poden estar una legislatura, el nucli local de Barcelona aposta per una renovació total de la llista. "Obrim així un procés de relleu on el projecte va per davant de les persones", han argumentat els cupaires.

En una roda de premsa a la Rambla del Raval amb els tres regidors, la formació anticapitalista ha anunciat que entre els mesos de desembre i gener faran assemblees per tal de confeccionar les llistes. Més enllà de les persones que liderin la candidatura, la CUP ha explicat que elaborarà el seu programa electoral obrint espais de debat a tots els barris de la capital catalana i que també vol actualitzar el seu cordi ètic per marcar algunes de les línies vermelles en el proper mandat.