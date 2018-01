Capella (ERC) assegura que no hi ha pla B a Puigdemont però Rufián diu que és Junqueras

Poc abans que comencés la vista per resoldre el recurs d'Oriol Junqueras per sortir de la presó, dos diputats d'ERC al Congrés han fet declaracions aparentment contradictòries sobre qui ha de ser el proper president de la Generalitat.

Per una banda, Ester Capella ha assegurat en una entrevista a RNE que no existeix un "pla B" alternatiu si finalment el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, no pot assumir la presidència de la Generalitat: "No tenim pla B. El pla A és el que ha estat damunt taula, que Puigdemont és el candidat a la presidència en aquests moments pel resultat electoral", ha manifestat.

En canvi, poc després, a les portes del Tribunal Suprem, el també diputat Gabriel Rufián ha dit: "El pla A és el president legítim, Carles Puigdemont, però el pla B crec que és el vicepresident legítim". I després ha reiterat la frase que no ha agradat a tothom: "No podem tenir un president per Skype".