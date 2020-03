Capella: "ERC està disposada a governar amb qui convingui perquè Catalunya avanci nacionalment i socialment"

Gir en el discurs d'ERC en relació a la política d'aliances. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha afirmat que Esquerra està disposada a governar amb qui convingui" perquè Catalunya "faci els grans passos que ha de fer, per assolir els objectius" que el partit persegueix. "ERC, com a partit independentista, republicà i amb voluntat de transformar, farà tot el possible perquè el país avanci nacionalment i socialment", ha afegit en declaracions a Ràdio 4, on ha remarcat que els republicans són capaços de treballar "amb molta gent alhora".

Capella ha posat l'exemple del pacte de pressupostos, un acord que a banda de JxCat també inclou els comuns. "Miri si hi ha ventalls possibles i possibilitats", ha recalcat. No obstant això, la seva reflexió no tanca la porta com fins ara a una possible entesa amb els socialistes després de les pròximes eleccions, un escenari que traslladaria a Catalunya el pacte que ERC té amb el PSOE a l'Estat.

Molts dirigents republicans havien tancat fins ara la porta a aquesta possibilitat, i fins i tot el president del partit, Oriol Junqueras, va rebutjar qualsevol possible acord per governar amb els de Miquel Iceta en una entrevista a La Sexta. "És impossible", va dir, argumentant que el PSC "ha aplaudit" que hi hagi líders independentistes a la presó. Els socialistes, per la seva banda, mantenen que no investiran un president independentista ni compartiran govern amb un partit que tingui l'estat propi com a objectiu principal.