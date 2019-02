Capella: "Trobem a faltar Rajoy, que és un estadista al costat de Casado"

"Trobarem i ja trobem a faltar Rajoy, que és un estadista davant Pablo Casado". Així s'ha expressat la consellera de Justícia, Ester Capella, aquest divendres a la Cope en relació a l'actual president del PP i les seves declaracions de calibre gruixut contra l'independentisme i la via del diàleg practicada pel govern espanyol. "No es pot donar resposta a la petició de més de dos milions de catalans a través de la repressió", ha retret a la dreta espanyola, que demana tornar a aplicar el 155 a Catalunya i que es manifestarà unida aquest diumenge a Madrid en defensa de la unitat d'Espanya.

Capella, que ha recordat que en plena suspensió de l'autonomia a Catalunya més de dos milions de catalans van donar la seva confiança a partits independentistes i que el 80% de la població de Catalunya no està d’acord que hi hagi presos polítics, ha defensat els espais de diàleg davant dels que prefereixen la "confrontació". "És molt important trobar espais de diàleg amb persones que tinguin alta sensibilitat per trobar solucions", ha dit, i ha afegit: "La política és la capacitat d’entaular-nos per trobar solucions, i hem de buscar tots els espais possibles per desfer el nus gordià que tenim".

En relació al judici de l'1-O, la consellera ha insistit que no preveu "una altra sentència que no sigui absolutòria" i ha advertit que una sentència condemnatòria farà la crisi més profunda. La consellera ha reflexionat: "Jo sempre he dit que des de la meva visió de jurista i la meva capacitat d'entendre el món a través del que signifiquen les normes jurídiques no entendria cap altra sentència que no sigui absolutòria". "Jo no tinc dubtes sobre què hauria de fer un tribunal", ha ressaltat, i ha aprofitat per lamentar que qui ha posat sobre la taula dubtes sobre la judicatura catalana ha sigut un fiscal de l'Audiència Nacional.