Capella: "L'acostament dels presos no és una concessió, és una obligació legal"

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha demanat al govern espanyol, en una entrevista a TV3, que "desencalli" el tema de l'acostament dels presos polítics a Catalunya. La consellera ha assegurat que no es tracta d'una concessió, sinó d'una "obligació legal" i que tothom ha de "complir la llei". Capella ha remarcat que ningú no hauria de ser a la presó ni a l'exili per permetre i dur a terme un referèndum, que és "un fet que no és al Codi Penal". "Els jutges també fan coses que no estan bé o que la ciutadania no entén", ha assegurat, i ha deixat clar que "no haurien de ser a la presó" i que, en qualsevol cas, el seu trasllat a presons catalanes és "una obligació legal". Un cop a Catalunya, la presó on ingressarien es decidiria, segons la consellera, en funció de la que quedés més a prop de la família per evitar "castigar-la" i facilitar que els fills puguin veure els seus pares. Capella ha defensat que el trasllat es podria fer abans que acabés la instrucció.

La consellera de Justícia també s'ha referit a la manera com el seu partit, ERC, encara aquesta nova etapa, i ha defensat que no renuncien a res –en referència a la via unilateral–, però que treballen per eixamplar la base independentista. "Defensem la necessitat de ser molts més, de ser una majoria incontestable per assolir la independència de Catalunya. No estem renunciant a res, el que estem dient és que cal buscar les millors condicions per arribar a l'objectiu", ha assegurat. També ha defensat que la política d'ERC al Congrés ha sigut sempre de "mà estesa" i de buscar "diàleg" i que això es mantindrà perquè "s'ha de poder parlar de tot", i el primer tema, ha defensat, ha de ser el dret a l'autodetermianció perquè "els resultats electorals dels últims deu anys evidencien que la ciutadania catalana reclama poder decidir el seu futur".

La consellera ha explicat, també, que ha enviat una carta al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, per concretar una trobada i que, de fet, ell també li ha adreçat una carta amb el mateix objectiu, però que la reunió encara no s'ha programat. "Li vull demanar lleialtat institucional", ha defensat, i ha afegit que també demanarà una "bona prestació del servei" de la justícia.