Capella demana al Suprem que apliqui raons de dret i no d'Estat si ha de decidir sobre el tercer grau

Després que les juntes de tractament de les presons hagin proposat que tots els presos polítics passin al tercer grau, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la confirmació d'aquesta decisió per part del Servei de Classificació de la Generalitat té un termini de dos mesos que no se sol esgotar. Ha dit que es valorarà que no hi hagi dissonàncies amb el que diu la llei i que el fet que el tercer grau s'hagi proposat per unanimitat "positivitza la resolució". Si la decisió arriba al Suprem –després que la Fiscalia recorri al jutge de vigilància penitenciària–, la consellera ha demanat al Tribunal que apliqui raons de dret i no d'Estat. Capella ha considerat una "anomalia" que sigui el mateix tribunal que ha condemnat els presos el que ara pugui decidir si poden obtenir el tercer grau.

Capella ha assegurat, també, que compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre la situació dels presos tal com va demanar ahir Ciutadans. "Són formes de compliment de la condemna previstes a la llei", ha defensat. "La presó és la preparació per a la llibertat i no un espai de càstig". La consellera ha assegurat, en aquest sentit, que la presó és un lloc "per a les oportunitats" i que li sap greu que Carlos Carrizosa, de Ciutadans, no hi cregui i demani la seva compareixença. També ha dit que els presos no tenen limitada la llibertat ideològica i podran participar en actes de campanya si ho volen. També ha dit que "es podria produir" que se'ls concedís un règim obert o un trasllat i ha afegit que això es determinarà en funció del que creguin oportú les juntes de tractament.

Capella, amb tot, ha defensat l'amnistia com una eina per reparar el que ha passat i posar el "comptador a zero". "La voluntat política de la solució passa per entendre que el que va passar no havia d'acabar de la manera com va acabar", ha defensat.