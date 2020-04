El Síndic recomana progressar els presos polítics al tercer grau perquè passin el confinament a casa

La decisió de les juntes de tractament d'aquest dijous va provocar l a indignació de diversos presos i els seus familiars. És el cas de l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, que va traslladar al seu entorn més proper el seu enuig: "Algú de la junta de tractament o de més amunt s'ha espantat". La seva germana, la diputada d'ERC al Congrés Montse Bassa, també va reaccionar indignada: "Que tenim l'enemic a Madrid ja ho sabia. El que no sabia és que també el tenim a casa", va deixar escrit a Twitter, on va remarcar que l'exconsellera ja havia signat un informe amb la treballadora social del centre per preparar la seva sortida.

Aquest divendres el Síndic de Greuges s'ha adreçat al president de la Generalitat, Quim Torra, i a la consellera de Justícia, Ester Capella, per tal d'analitzar d'ofici la gestió de la crisi provocada pel covid-19 als centres penitenciaris i quina ha estat la seva incidència. Així, després que les juntes de tractament hagin rebutjat que els presos polítics, classificats en segon grau, passin el confinament a casa, ha reclamat al departament que prengui mesures en la línia de les recomanacions de l'ONU. "El Síndic recomana la progressió a tercer grau de totes les persones classificades en règim ordinari que gaudeixin de la modalitat de vida prevista en l’article 100.2 del Reglament penitenciari, sempre que se’n constati la capacitat per dur un règim de vida en semillibertat", diu en un comunicat.

Rafael Ribó afegeix que aquesta mesura "s'ha d'adoptar de manera generalitzada i sense incórrer en cap forma de discriminació entre les persones internes que compleixin aquests requisits, de manera que hauria de beneficiar les nou persones condemnades per la sentència del Tribunal Suprem". És a dir, als presos polítics. Fins ara, la conselleria ha adoptat aquesta mesura en un terç dels interns que estaven classificats en un segon grau i tenien permís per sortir a treballar o fer voluntariat.

El síndic remarca les declaracions que han fet fins ara el relator de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Boris Cilevics, i l'Alta Comissionada dels Drets Humans de les Nacions Unides, Michelle Bachelet. Han aconsellat als estats prendre mesures per alliberar empresonats que no suposen un risc per a la societat i rebaixar la població reclusa. Aquests interns passarien llavors el confinament per l'emergència sanitària en un domicili. En aquest sentit, remarca que només es pot aplicar en el cas dels empresonats que mostin un perfil "d'escassa perillositat", un risc baix de "reincidència delictocriminal", disposar d'un suport extern familiar o social; i estar disposats a mantenir altres sistemes de control.

Capella assenyala el Tribunal Suprem

Aquest divendres la consellera de Justícia, Ester Capella, ha situat tota la responsabilitat al Suprem, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que dimarts va avisar els funcionaris penitenciaris de responsabilitats penals si confinaven a casa els presos polítics, classificats en segon grau. La consellera ha lamentat que no puguin sortir els empresonats i ha intentat desvincular la Generalitat de la decisió que s'ha pres de no excarcerar-los durant el confinament, recordant que les juntes de tractament estan formades per "funcionaris públics altament qualificats" que "no depenen del Govern". La consellera ha evitat polemitzar amb la decisió que van prendre les juntes. Segons el seu criteri, han actuat "conforme al reglament" però interpretant-lo de la manera "més estricta" per tal de "preservar" el 100.2 dels presos. "Les juntes deuen haver ponderat que el que cal és preservar allò que van resoldre", ha dit. És a dir, per a ella, les juntes no han excarcerat els presos perquè els podria haver posat en risc que, un cop passés el confinament, poguessin mantenir els permisos que tenen actualment per sortir de la presó per anar a treballar.

La interpretació "estricta" del reglament Capella l'ha atribuït a les "amenaces" que va proferir dimarts el Tribunal Suprem, un fet "inaudit" en un estat de dret, exonerant de responsabilitat a les juntes de tractament, que són les que han acabat prenent la decisió. Fins ara el departament de Justícia ha classificat els presos en segon grau però no ha participat formalment en la concessió dels permisos per anar a treballar i tampoc en la decisió de mantenir-los a les presons durant el confinament. Aquesta situació, però, canviaria, si des de les juntes de tractament es plantegés que els presos polítics passessin a tercer grau: hauria d'intervenir la conselleria per validar o revocar la decisió.

De moment, Capella ha reclamat que la Fiscalia i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) actuïn davant les maniobres del Tribunal Suprem. No ha volgut especular amb què hauria passat si el Suprem s'hagués quedat en silenci: "No puc saber què hauria passat si el whatsapp [en al·lusió al comunicat del Suprem] no hagués existit", ha resolt.

Sànchez vol un tercer grau temporal

En la línia de la recomanació del Síndic, el líder de la Crida Nacional, Jordi Sànchez, ha proposat quees concedeixi als presos "temporalment" el tercer grau per poder confinar-se a casa. "Demano que es classifiqui temporalment en tercer grau, fins que acabi l'alerta sanitària, els interns que no representem un perill per a la societat", ha argumentat a Twitter.

1. Tan injust és amenaçar des del Suprem els funcionaris de presons com políticament equivocat i innecessari és posar les juntes de tractament de les presons als peus dels cavalls (obro fil) 👇 pic.twitter.com/3cQZ80Pgk6 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) April 3, 2020

El líder de la Crida, però, també ha enviat un missatge a la conselleria demanant que no es posi tota la pressió a les juntes de tractament: "Tan injust és amenaçar des del Suprem els funcionaris de presons com políticament equivocat i innecessari és posar les juntes de tractament de les presons als peus dels cavalls".

D'altra banda, també ha parlat Neus Bramona, la dona d'Oriol Junqueras, en una entrevista a RAC1 recollida per l'ACN. Ha acusat el Tribunal Suprem de ser "irresponsable", de "no respectar la democràcia" i de "prendre decisions dignes dels pitjors règims autoritaris". A parer seu, aquesta actitud no pot tenir lloc en un règim democràtic. "Estem tristos i enfadats, però no deixarem de lluitar i ho portarem a l'ONU", ha conclòs, a més de recordar que l'Alt Comissionada sobre Drets Humans de les Nacions Unides, Michelle Bachelet, va recomanar descongestionar els centres penitenciaris i que la presó sigués l'última opció. Aquest mateix divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, ha adreçat una carta a Bachellet en aquest sentit i el president d'ERC, Oriol Junqueras, també n'ha adreçat una a l'ONU i una altra a representants del Consell d'Europa.

L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, també ha lamentat la decisió de les juntes, però ha evitat qüestionar-la. La lletrada ha considerat que han actuat "influïdes" per les advertències del Suprem i que fins i tot ella pot entendre "perfectament" la situació.