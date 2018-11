Capella nega tractes de favor als presos polítics i etziba a Cs: "A vostès no els interessa la veritat"

Ciutadans ha tornat a insistir aquest dijous al Parlament ( com ja va fer el dia 24) a denunciar els suposats privilegis que els líders independentistes empresonats a Catalunya reben des que són en centres penitenciaris catalans. L'escalada de retrets que tant els liberals com el PP han dedicat en els últims mesos als dirigents empresonats va desembocar dilluns passat en una resposta directa dels set interns de Lledoners, que van demanar tant a la líder de Cs, Inés Arrimadas, com al número u dels conservadors, Xavier García Albiol, que els visitin per comprovar 'in situ' si reben privilegis o no. Totes dues formacions van rebutjar la invitació i no han abandonat les crítiques, fins al punt d'exigir al govern de Pedro Sánchez que es comprometi a no indultar-los un cop emesa la sentència. Avui la consellera de Justícia, Ester Capella, s'ha fet seva la carta dels presos, ha negat qualsevol tracte de favor i ha convidat el partit taronja a visitar-los per saber si reben privilegis o no. "Per veure quina és la veritat. Tot i que, lamentablement, a vostès no els interessa la veritat", els ha retret.

Així, el Parlament ha debatut una nova interpel·lació de Cs al Govern sobre el tractament dels presos a Catalunya, a càrrec de la diputada Lorena Roldán, que ha denunciat que els dirigents sobiranistes rebin "fins a 21 visites el mateix dia": "¿Basant-se en quin article del reglament es permeten fins a 21 visites al dia?", s'ha preguntat la diputada, que ha retret a Capella que no li hagi respost cap pregunta concreta.

Roldán també ha respost indirectament a la carta dels presos (en què recordaven als membres de Cs que les autoritats tenen dret a visitar els interns) en assegurar que "el reglament penitenciari permet visites d'autoritats als centres penitenciaris, no als interns". A més a més, la senadora de Cs també s'ha preguntat per què, "si les persones que van cada dia a visitar els presos hi van en qualitat d'autoritats", la conselleria no facilita "informació sobre el que estan fent aquestes autoritats a la presó".

En el mateix sentit, la diputada també ha carregat contra la visita que el líder d'Units Podem, Pablo Iglesias, va fer al president d'ERC, Oriol Junqueras, sense vidre i sense límit de temps. "Iglesias va anar a negociar uns pressupostos, a fer política", ha censurat Roldán, que també s'ha referit a les concentracions dels CDR davant els centres penitenciaris: "Envaeixen el perímetre de seguretat de la presó, però això a vostès els és igual".

"Vostè no es qüestiona que persones que no han estat jutjades ni condemnades rebin el mateix tracte que persones que són empresonades per haver comès un delicte. Jo també li faig una pregunta: ¿vostè considera que la presó és un privilegi?", s'ha preguntat al seu torn Capella. Unes paraules que Roldán ha considerat indicatives de l'actitud de la conselleria amb els empresonats. "Com que per a vostès són presos polítics, creuen que això els dona permís [per donar-los un tracte de favor]", li ha etzibat.

La consellera, per la seva banda, ha insistit que la conselleria compleix el reglament, "la normativa de la Comissió Europea i de tots els organismes internacionals" sobre com s'han de "gestionar" els "serveis penitenciaris". Capella ha posat en valor la feina dels treballadors públics dels serveis penitenciaris, "que no se senten ni coaccionats ni dirigits per qui els està parlant". "Vostè els qüestiona avui", ha retret a Roldán. La diputada, al seu torn, ha acusat l'independentisme de buscar "impunitat", i ha conclòs: "Per sort, som en un país democràtic".

El 24 de setembre el PP va registrar al Congrés una proposició de llei per prohibir els indults a condemnats per sedició i rebel·lió, mentre que Cs va presentar una iniciativa similar divendres passat, poc després que es fes públic l’escrit d’acusació de la Fiscalia en què demanava penes de fins a 25 anys de presó per als líders del moviment independentista. Així, el partit taronja va plantejar una proposició no de llei perquè la cambra insti el govern espanyol a no indultar-los. Una proposició que també portaran a diversos Parlaments autonòmics.