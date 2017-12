Carles Mundó, sobre la possibilitat de tornar a ser conseller: "El cos no m’ho demana per tranquil·litat personal"

Carles Mundó, conseller de Justícia cessat pel 155, ha assegurat que repetir en el càrrec després del 21-D no és una de les seves prioritats. "El cos no m'ho demana per tranquil·litat personal", ha argumentat en declaracions a RAC1, on ha dit que "per qüestions professionals" hi veu "més inconvenients que avantatges". Mundó també ha assegurat que "hauria entès" que Carles Puigdemont hagués convocat eleccions anticipades el 26 d'octubre però no ha valorat si el president es va equivocar quan no ho va fer: "No sé si va ser un error, això no ho sabrem mai".

En la seva primera entrevista després de sortir de la presó d’Estremera dilluns, Mundó ha relatat el seu dia a dia a la presó madrilenya, on encara hi ha el seu company de cel·la, Oriol Junqueras, per a qui ha tingut un record especial. "La tristesa" de deixar el vicepresident de la Generalitat al centre penitenciari "va superar l'alegria de sortir" en llibertat. "No me’l trec del cap durant el dia, em puc imaginar què deu estar fent gairebé cada minut", ha subratllat sobre Junqueras, amb qui va passar 33 dies al costat.

Sobre les condicions del centre penitenciari, Mundó ha assegurat que "Estremera no és el reflex de les presons espanyoles", sinó que és "la més digna que tenen per ensenyar". "Vam acabar allà no pel nostre benestar, sinó per la impressió que les visites poguessin tenir", segons la seva opinió. En la seva condició de conseller de Justícia, Mundó va visitar centres del sistema penitenciari català amb freqüència i per això creu que ha estat dels "menys sorpresos" en el que implicava la vida a la presó. El conseller també ha defensat la "decisió personal" de no anar a Brussel·les, amb Puigdemont i la resta de membres del Govern, i ha assegurat que va afrontar "amb total serenitat i amb la convicció de no haver comès cap delicte" la seva entrada a presó.

"La presó preventiva no serveix per castigar", ha assegurat Mundó a RAC1. Sobre si hi ha hagut voluntat d'humiliació amb l'empresonament, Mundó considera que, "vist que no hi ha raons jurídiques, algú pot pensar que el que explica que encara hi hagi gent a la presó sigui això". A tall d'anècdota, Mundó ha explicat que la Guàrdia Civil els va posar "tres vegades l'himne d'Espanya amb el mòbil" en baixar del furgó que el traslladava, juntament amb Santi Vila, al centre penitenciari, on van arribar emmanillats, segons els agents, per "protocol". Mundó ha assegurat no témer la possibilitat de tornar a la presó: "No tinc por. Em fa mandra haver d’afrontar tot això, però ho faig des de l’absoluta tranquil·litat de consciència i dormo tranquil".

L'escalf des de l'exterior

Mundó també s'ha referit a la seva participació en l'acte d'inici de campanya d'ERC, a Vic, poc després de sortir en llibertat. "Em venia molt de gust anar a donar les gràcies a la gent", ha assegurat a RAC1. "Si els dies de presó es poden portar amb tranquil·litat d’esperit és perquè saps que al carrer hi ha centenars de milers de persones que no han descansat denunciant aquesta situació", ha valorat, i agraeix les més de "2.000 cartes" que ha rebut al llarg dels 33 dies empresonat, a més de les tres caixes més que li han entregat en sortir. En aquest sentit, Mundó ha confessat que "tenia la necessitat íntima de donar les gràcies" i ho va fer a Vic de manera imminent després de sortir alliberat.