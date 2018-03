Carles Puigdemont demana la delegació del seu vot, però encara no podrà votar en aquest ple

Junts per Catalunya ha demanat la delegació del vot de Carles Puigdemont a la mesa que s'ha convocat abans del ple d'aquest dimecres. La mesa, però, no ha resolt aquesta qüestió abans de la sessió plenària d'avui, sinó que s'ha emplaçat a debatre-ho en la propera reunió. Ciutadans ha demanat un informe jurídic per determinar la legalitat d'aquesta petició. Així doncs, la delegació del vot de Carles Puigdemont no serà efectiva en aquest ple i, per tant, no podrà votar.

Des que són a la presó, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez han demanat la delegació del seu vot i el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ho ha autoritzat. En el ple d'aquest dimecres, també han demanat la delegació del vot Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, empresonats des de divendres una altra vegada a Estremera.

Carles Puigdemont ara es troba en la mateixa condició que Junqueras i Sànchez, ja que és a la presó de la localitat alemanya de Neumünster des de diumenge a la nit, quan va ser detingut per la policia alemanya després de creuar la frontera del país. El jutge de primera instància alemany que li va prendre declaració dilluns va decidir mantenir-lo a la presó mentre l'Audiència Territorial de Slesvig-Holstein decideixi el seu futur. Això no vol dir, però, que Puigdemont hagi d'esperar a la presó tot el temps que aquest tribunal necessiti per decidir sobre la seva extradició, sinó que dependrà de la fiscalia i dels jutges del tribunal encarregat del cas.