Carmen Calvo: "El govern espanyol no espia els seus adversaris polítics, hi dialoga i s'asseu amb ells"

El president del Parlament, Roger Torrent, no va dubtar en apuntar directament contra els serveis secrets espanyols quan es va fer públic el cas d'espionatge que l'afectava directament a ell i a altres polítics independentistes. Aquest diumenge, en una entrevista a l'ARA, Torrent considera que són les proves el que demostren "la guerra bruta" de l'Estat. I això que des del primer moment el govern espanyol se n'ha desmarcat. En una entrevista a Eldiario.es, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, nega que el CNI hi estigui implicat i subratlla que la Moncloa "no espia els seus adversaris polítics", sinó que "hi dialoga i s'asseu amb ells". "Aquest govern s'asseu amb dos partits que governen Catalunya i que són independentistes, amb els companys del senyor Torrent", subratlla.

"En absolut. Ni aquest govern ni l'anterior del qual vam formar part tenim res a veure amb una situació com aquesta", insisteix Calvo, malgrat que l'espionatge als mòbils de Torrent, Ernest Maragall i Anna Gabriel se certifiqués en el període entre abril i maig del 2019, segons van avançar en exclusiva El País i The Guardian. "El govern no espia els seus adversaris polítics. Això ja ho vam veure del govern del Partit Popular, raó per la qual alguns excàrrecs del PP s'asseuen al banc dels acusats", conclou la vicepresidenta espanyola.

Torrent ja ha anunciat que es querellarà contra l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán i també ha avançat que proposarà al Parlament que respongui amb algun tipus de denúncia. "Vivim en un estat de dret en què els càrrecs públics, que també som persones individuals, tenim tot el dret del món a reaccionar jurídicament com considerem oportú", respon Calvo.