La jutge Carmen Lamela ja té en propietat la plaça al jutjat central número 3 de l'Audiència Nacional

Des d'octubre del 2015, la jutge Carmen Lamela és la titular del jutjat central número 3 de l'Audiència Nacional, el que està fent la instrucció del cas contra el Govern a partir de la declaració d'independència del passat 27 d'octubre. Fins aquest dijous, però, Lamela ocupava una plaça interina, que ara ja ha passata tenir en propietat. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica l'acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, en la reunió del passat 28 de setembre. La decisió de convertir a Lamela en jutge titular de l'Audiència es va prendre, doncs, abans que comencés a instruir la causa contra el Govern, però no s'ha materialitzat fins aquest dijous, un cop ha estat publicada pel BOE.

Més enllà del cas contra el Govern, Lamela també s'ha encarregat durant els últims anys de la instrucció de casos mediàtics, com el que va portar a l'expresident del Barça, Sandro Rosell, a presó provisional per blanqueig de capitals o el cas Alsasua, en el que va decidir enviar a tres acusats a presó -on porten un any- en ratificar que l'agressió a dos agents policials fora de servei constituïa un delicte de terrorisme.

Lamela va arribar a l'Audiència Nacional el 2014, però no va ser fins a l'octubre del 2015 que es va fer càrrec del jutjat d'instrucció número 3, en substitució de Juan Pablo González, que substituïa interinament al titular de la plaça, Javier Gómez Bermúdez, que actuava de jutge d'enllaç a França fins que el passat mes de juliol va decidir demanar l'excedència voluntària i passar al sector privat. Ara, Lamela deixa de ser interina i assumeix en propietat la plaça de magistrada-jutge del jutjat central d'instrucció número 3.