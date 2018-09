Carmena es presentarà a les eleccions amb una plataforma oberta a socialistes

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmat aquest dilluns que es presentarà a la reelecció amb una plataforma diferent d'Ahora Madrid oberta a tothom, també a persones vinculades al PSOE. Acompanyada per una bona part dels seus regidors, Carmena ha comparegut al Palacio de Cibeles, seu de l'Ajuntament de Madrid, per anunciar formalment que optarà a la reelecció amb una plataforma que "sorgirà del conjunt de la ciutadania i estarà formada per individus, no per partits".

"He tingut molts dubtes, sempre havia dit que un període electoral era suficient i he canviat d'opinió perquè tinc uns boníssims regidors amb una gran capacitat de seducció", ha afirmat. L'alcaldessa, que pretenia fer pública la decisió la setmana que ve en el debat de l'estat de la ciutat, ha comunicat la intenció "per pura deferència" a Pablo Iglesias i per enviar un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Carmena ha assegurat que no vol ser l'"element predominant" sinó "promotor", i ha cridat a participar en els col·lectius progressistes. Sense avançar quina forma jurídica adoptarà l'espai, Carmena ha apuntat que ella no ha dit que es posaria a fer "les llistes" ni a qüestionar les primàries pactades per Podem i Esquerra Unida.

"La meva proposta és que estic disposada a ser candidata amb una plataforma que s'ha de crear", ha explicat Manuela Carmena, que no ha revelat qui l'acompanyaria a la seva llista electoral ni el seu número dos. "Aquí hi ha lloc per a tothom, encara que es militi en un partit o es tingui el carnet que es tingui", ha afirmat Carmena, que ha afegit que per descomptat hi caben "persones vinculades al PSOE".

Carmena es presentarà a les eleccions amb 75 anys i, en cas que fos reelegida, acabaria el seu segon mandat amb 79.