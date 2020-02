Carolina Darias, la ministra ‘invisible’ que liderarà la negociació sectorial amb Catalunya

No se l’ha sentit als micròfons i amb prou feines ha aparegut a les fotografies, però Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) ha estat aquesta setmana l’escudera de Pedro Sánchez en les reunions a Catalunya per encetar la nova etapa de diàleg. La primera ministra canària de la història és la nova titular de Política Territorial i Funció Pública, l’àrea que portava Meritxell Batet quan el 2018 va pilotar (oficialment) les converses amb la Generalitat que van portar a la cimera del Palau de Pedralbes.

Llicenciada en dret, funcionària de carrera i militant del PSOE des del 1996 -després de les generals en què Felipe González va perdre el govern-, Darias va assumir el càrrec amb voluntat d’“entesa, acord, diàleg i consens” després de mig any com a consellera d’Economia del govern canari. De moment ja ha estat a la cuina de l’ Agenda per al Retrobament -el document de 44 punts amb propostes per a Catalunya- que Sánchez va entregar dijous a Torra, i el seu pròxim repte serà liderar la delegació espanyola a la comissió bilateral Generalitat-Estat, de caràcter sectorial i amb menys càrrega política que la taula de diàleg entre governs.

Subdelegada i delegada del govern de José Luis Rodríguez Zapatero a les Canàries entre 2004 i el 2011, també va ser presidenta del Parlament insular (2015-2019) quan es va aprovar el nou estatut de la comunitat. Una norma que els socialistes plantegen actualitzar a Catalunya per resoldre la manca d’encaix a l’Estat. “Si ens ho proposem... hi haurà moltes illes”, diu al seu perfil de Twitter. El temps dirà si com a ministra troba terra ferma o naufraga en el tsunami del Procés.