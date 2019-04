Carrizosa insisteix des de Lleida que l'independentisme "vol que governi" Pedro Sánchez

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat que si els partits independentistes s'obren a negociar amb el PSOE de Pedro Sánchez és perquè "volen que governi" per poder continuar el "cop a la democràcia". Carrizosa n'ha parlat des de Lleida, en un míting en què ha criticat l'independentisme per haver "enverinat, fracturat i empobrit" la societat catalana.

Per frenar-ho, ha dit, Cs proposa un "programa reformista" per a Espanya que comença per "fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa". No obstant, Ciutadans encara no ha fet públic el seu programa electoral. Ahir Albert Rivera en va avançar 10 punts, però l'escrit complet no està disponible per als electors. El portaveu de Cs ha acompanyat la candidata de la formació taronja per Lleida, Maria Burrel, que ha criticat la "falta de responsabilitat política" del PP i el PSOE a les comarques de Lleida i s'ha compromès a treballar des del Congrés per "evitar la despoblació i fomentar el relleu generacional en el sector agrari".