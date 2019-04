Carrizosa: "No es pot consentir que el separatisme pugui alterar la campanya amb violència al carrer"

El número dos de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha inaugurat el primer dia oficial de campanya electoral amb un acte a Sant Andreu de la Barca, municipi on, ha recalcat, la formació va obtenir el 40% en les eleccions del 21-D. "Esperem tenir un boníssim resultat a les generals", ha assegurat (a les eleccions generals del 2016 Cs va ser tercera força al municipi, amb 1902 vots, per darrere d'En Comú Podem i el PSC).

Sant Andreu de la Barca és també un dels municipis on es va generar més exaltació antiindependentista després del referèndum de l'1 d'Octubre. Diversos docents de l'Institut El Palau van ser investigats per la fiscalia per presumptes delictes de discriminació i contra la integritat moral després de la denúncia de diverses famílies de guàrdies civils per comentaris que alguns docents havien fet sobre la repressió policial de l'1-O a l'aula l'endemà de la votació.

Carrizosa ha anunciat des d'aquest escenari que el partit ha plantejat una denúncia pels "insults" i les "amenaces" que van patir ahir diferents membres del partit taronja a Santa Coloma de Cervelló. "No es pot consentir que el separatisme pugui alterar la campanya amb violència al carrer", ha asseverat, i ha recordat també els "disturbis" que van tenir lloc ahir a la UAB. "El feixisme separatista va atacar persones únicament per la seva ideologia", ha lamentat, i ha reivindicat l'opció de vot de Cs "contra aquells que volen imposar-se a les idees dels altres". "És importantíssim votar Albert Rivera i Inés Arrimadas per arribar al govern d'Espanya", ha insistit.

Sobre el veto al PSOE de Pedro Sánchez, Carrizosa ha fet èmfasi en el fet que "Cs sí que és capaç d'arribar a acords amb tots els partits, i també amb el socialista, com hem demostrat en molts municipis". En canvi, "mai pactarà amb el PSOE de Sánchez". El portaveu de Cs al Parlament ha insistit que "els constitucionalistes entenen molt bé que hem de tenir un president espanyol que ens defensi a tots".