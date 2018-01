Carrizosa defensa la comptabilitat de Cs i atribueix a una "diferència de criteri" l'informe del Tribunal de Comptes

Carlos Carrizosa, número dos de Ciutadans, ha sortit aquest dimarts en defensa dels comptes de la seva formació després que un informe del Tribunal de Comptes detectés deficiències en la seva comptabilitat. Carrizosa ha assegurat que l'informe, que no ha avalat els seus números -i tampoc el d'altres formacions com Convergència, Izquierda Unida, EH Bildu, Compromís, entre d'altres-, només reflecteix una "diferència de criteri" sobre quan justificar les subvencions públiques.

En declaracions a La Sexta, Carrizosa ha assegurat que el que hi ha hagut és una diferència de criteri sobre el moment de declarar les subvencions públiques: "Quan es concedeixen o quan es reben". Ha afegit que és una "qüestió formal" i ha asseverat que Cs és un partit "amb les mans netes" i amb uns comptes "transparents com el vidre" i publicats al seu portal web.

Carrizosa ha mostrat la seva sorpresa perquè apareguin aquests informes que fan "soroll" sobre qüestions que ells consideren formals i ha assegurat que "no és la primera vegada" que passa. Ha defensat que Ciutadans ha aconseguit "un premi a la transparència a Europa" i ha dit que aquest informe "potser té alguna cosa a veure amb la por que tenen alguns partits per la pujada de Ciutadans".

Per últim, ha dit que no li agrada aparèixer en un informe amb Convergència, "els reis del 3%", ja que ha declarat que Cs no té "cap cas de corrupció" i són "referència" en la lluita contra aquesta. Carrizosa ha resumit que el seu finançament prové de les quotes dels afiliats, les subvencions públiques i una petita part de donacions: "Ni trampa ni cartró".

Ciutadans no descarta formar govern

Carrizosa també ha aprofitat per parlar de la formació de govern a Catalunya. En aquest sentit, ha explicat que Ciutadans no descarta intentar formar Govern si JxCat i ERC fracassen en les seves negociacions per la investidura. "No hem tirat la tovallola, és un esperar i veure", ha dit el número dos del partit taronja.

Carlos Carrizosa no ha volgut pronunciar-se sobre si preferiria Carles Puigdemont o Oriol Junqueras com a presidents de la Generalitat, perquè considera que tots dos han demostrat que no volen complir la llei si tornen a ser membres del proper executiu. "El primer està fugat de la justícia i no sembla que sigui el millor exemple de respecte i, pel que fa a Junqueras, un jutge és qui creu qu ehi ha risc de reiteració delictiva", ha afirmat Carrizosa.