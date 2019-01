Cartografia Romeva per mirar el futur

El president del Parlament, Roger Torrent, ha llegit el llibre Esperança i llibertat, de Raül Romeva, amb un bolígraf a la mà, amb el qual ha subratllat i anotat idees. Que ho hagi fet amb bolígraf i no amb llapis va motivar que la diputada d’ERC i escriptora i prologuista del llibre, Jenn Díaz, li digués, abans de començar l’acte de presentació, que era un “sacrilegi”. Però pel que van explicar després tant ells com el vicepresident Pere Aragonès i la parella de Romeva, Diana Riba, de frases per subratllar n’hi ha un grapat. Barreja de reflexions polítiques i vivències a la presó, l’exconseller defuig els retrets i ofereix idees i postulats d’actituds per encarar el futur. La idea de “cartografia”, que analitza “què és el que fem, com ho fem i per què ho fem”, admetent les pròpies contradiccions, es va repetir diverses vegades per definir aquest llibre, publicat per Ara Llibres. La sala de la Casa Capell, a Gràcia, era plena de companys, amics i antics col·laboradors de Romeva a Afers Exteriors, amb els consellers Ester Capella i Chakir el Homrani i el seu advocat, Andreu Van den Eynde, a primera fila. També hi havia Pepe Beunza, el primer objector de consciència de l’Estat, referent polític de Romeva i persona clau en la seva decisió de no marxar a l’exili. Diana Riba li va agrair tots els consells que els dona per portar millor aquesta situació. Entre aquests consells, no perdre mai l’humor.

“Quan acabes de llegir-lo t’agafen ganes de sortir a defensar aquests drets” que ara es vulneren, va recalcar Diana Riba, número dos d’ERC a les llistes per a les eleccions europees. “El Raül té consciència de pres polític”, va insistir Jenn Díaz: “Quan sortim de visitar-lo en sortim més tranquils del que hi entrem; és d’agrair especialment que, tot i ser un llibre que fas des de la presó, llegint sobre la filosofia de la no-violència, en una situació extrema, encara t’enrecordis que aquest és un projecte de sumar”.

De la mateixa manera, Aragonès i Torrent veuen en el llibre una “extensió” de les visites, en què es palpa “la importància de l’actitud”. “En un moment difícil en què estem explorant camins que no havíem recorregut mai, necessitem una mica de cartografia, tenir punts de referència”, va remarcar Aragonès. I va citar un passatge en què defensa que “els afers polítics s’han de resoldre fent política” per tenir-lo present en la reunió que tindrà amb la ministra Carmen Calvo. “A alguns ens toca anar a picar al mur del silenci polític de l’Estat i obrir canals que portin el diàleg...”, va apuntar, com un sospir. El president del Parlament troba un “toc junquerià” en la defensa de l’abraçar que fa Romeva, que aporta “receptes, pautes, idees” des d’“un sentiment de consciència”. “D’aquí pocs dies començarà un judici polític que ha de servir d’altaveu”. Com ho és, també, aquest llibre.