Casado, als nens del programa d'Ana Rosa: "Torra és molt desobedient i està muntant un cristo"

'El programa de Ana Rosa', a Telecinco, ha recuperat per a les eleccions del 28-A les entrevistes de nens a polítics, on els adults intenten adaptar les respostes al llenguatge que consideren que serà més comprensible per als entrevistadors. Aquest dimarts va ser el torn del líder del PP, Pablo Casado, a qui van fer preguntes tan 'personals' com "Quin és el teu dinosaure preferit?". "El triceratops". A una de les nenes, però, li va interessar més la seva relació amb els dos últims presidents de la Generalitat. "Amb qui no voldries veure't tancat en un ascensor, amb Carles Puigdemont o amb Quim Torra?" "Aquests dos s'han portat molt malament. Un d'ells tan bon punt arribi a Espanya ha de presentar-se davant la policia i l'altre és molt desobedient i està muntant un cristo a Catalunya", va respondre Casado.

Pablo Casado diciendo a niños que no le gustaría encontrarse con Torra ni con Puigdemont porque la están "liando parda" y él quiere "ponerlos en orden". Luego los que adoctrinan son los colegios catalanes. pic.twitter.com/V5JINKj7bT — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 26 de març de 2019

El líder del PP va dir literalment, sobre Torra "la está liando parda", una expressió que, en castellà (va dir, literalment, "Como decís vosotros, la está liando parda"), recorda inevitablement els comentaris de la socorrista que es va fer viral el 2008 en tirar a la piscina d'una urbanització diversos productes químics que van deixar l'aigua groga i tòxica ("La he liado parda"). Com que Casado no responia, la nena va insistir-li que havia d'escollir un dels dos. "Em quedo amb Torra perquè si coincidís amb Puigdemont en un ascensor el primer que hauria de fer seria trucar a la policia", els va dir.

"La veritat és que no m’agradaria trobar-me amb cap dels dos, perquè el que voldria fer seria posar-los en ordre. Ara Pedro Sánchez els deixa fer els que els hi dona la gana", els va acabar dient.