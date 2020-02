Casado i Arrimadas es reuneixen aquesta tarda per explorar un acord electoral a Galícia, el País Basc i Catalunya

En ple compte enrere electoral, Pablo Casado i Inés Arrimadas es reuneixen aquesta tarda a les 17 h al Congrés de Diputats per abordar un possible acord de coalició per a les eleccions al País Basc, Galícia i Catalunya. Aquest dijous s'acaba el termini per registrar coalicions a Galícia i divendres al País Basc, i les dues formacions continuen sense tancar un acord per concórrer juntes a les eleccions autonòmiques previstes per al 5 d'abril a Galícia i el País Basc. La setmana passada el secretari general del PP, Teodoro García Egea, i el diputat de Ciutadans José María Espejo-Saavedra van tenir la primera trobada per abordar aquesta qüestió, de la qual no va sortir cap acord, tot i que es van emplaçar a continuar veient-se per intentar arribar a un pacte.

Aquest dimarts la trobada serà al més alt nivell i es reuniran els màxims líders de les dues formacions per abordar l'acord a Galícia i el País Basc, però també a Catalunya –malgrat que encara no hi hagi data per a les eleccions–. Segons fonts de Cs, la trobada ha estat a proposta de la portaveu del partit taronja al Congrés. Així, Arrimadas ha proposat que el PP sigui qui lideri una hipotètica coalició a Galícia, mentre que a Catalunya ho faci la seva formació. La dirigent taronja ha demanat al PP que "reflexioni" i accedeixi a presentar-se amb ells en les tres eleccions. Tot i mostrar-se "optimista" amb la coalició, Arrimadas també ha llançat un retret al PP, que en els últims dies ha mostrat reserves amb la iniciativa. "Igual que al PPC no li demano que no es presenti, espero que el PP no ens demani que no ens presentem a Galícia", ha dit.

Les converses per explorar aquest triple acord s'estan centralitzant des de Madrid. De fet, a Catalunya la direcció del PP ha mostrat les seves reticències a un pacte amb Cs perquè es veu com una operació per salvar el partit taronja d'una nova patacada electoral. En aquest sentit, aquest dissabte mateix el president dels populars catalans, Alejandro Fernández, avisava: "L'espai constitucionalista necessita ser reconstruït al voltant del PP". De fet, fonts de la cúpula popular a Catalunya admeten que no són partidaris de firmar un acord de coalició a qualsevol preu, sinó que, per exemple, volen que Fernández lideri aquesta hipotètica coalició.

Una proposta que Ciutadans no compra. Des del partit taronja la seva líder a Catalunya, Lorena Roldán, ha defensat diverses vegades que Ciutadans és qui ha de liderar una coalició amb el PP perquè tenen més representació al Parlament –36 diputats davant dels 4 que té el PP–. Des de la direcció del partit a Catalunya també defensen que sigui un candidat taronja el que lideri la coalició, però, en aquest sentit, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, avala el nom del diputat Nacho Martín Blanco, per sobre del de Lorena Roldán, la candidata oficial escollida per la militància fa uns mesos. Per la seva banda, el sector crític de Ciutadans considera que l'operació amb el PP és un error i que només serveix per assegurar-se determinats seients a costa de la desaparició de les sigles, apunten fonts consultades d'aquest espai.