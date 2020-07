Casado i Arrimadas branden els pactes del PSOE amb EH Bildu per demanar el vot a Euskadi

En un moment en què l'estratègia de PP i Cs s'ha anat distanciant en l'àmbit estatal, amb la formació taronja posicionant-se com a soci prioritari del govern de Pedro Sánchez, Pablo Casado i Inés Arrimadas han unit forces aquest dissabte a Euskadi per defensar, en l'únic acte que faran conjuntament, la candidatura que els dos partits comparteixen de cara a les eleccions del 12 de juliol. Al costat del cap de llista de la coalició, el popular Carlos Iturgaiz, els líders dels dos partits de la dreta han ofert l'aliança als bascos "avergonyits" pels pactes del PSOE amb " batasunos i independentistes", en paraules de Casado. A tots aquells que se senten "defraudats" i "decebuts" pels acords dels socialistes amb EH Bildu, s'hi ha sumat Arrimadas.

Les possibles diferències per la manera d'actuar al Congrés han quedat enterrades per un dia. El líder del PP ha obviat els acords de Cs amb el PSOE i s'ha centrat en criticar que el PNB estigui "sostenint" un govern "radical" amb "ministres comunistes", i la cap de files dels taronges ha retret al partit al govern basc que negociï un "estatut infame" amb l'esquerra abertzale i als socialistes que hagin "oblidat" que companys seus van ser assassinats al País Basc. Tant l'un com l'altra, de fet, han dedicat gran part de les intervencions a reivindicar el llegat del "constitucionalisme" en el combat contra ETA. "ETA ja no mata gràcies al constitucionalisme", ha afirmat Casado. "ETA ja no mata, però en algunes comunitats s'amenaça, s'assenyala, es fustiga, s'agredeix...", ha continuat Arrimadas, a més de deixar clar que la llista del PP+Cs està amb els que "han mirat sota el cotxe durant anys" i no amb els que "blanquegen" EH Bildu.

En un intent de reivindicar la importància del partit taronja a la coalició –ara mateix no té representació al Parlament basc–, Arrimadas ha posat com a exemple de les possibilitats de la candidatura el fet que el seu partit guanyés les últimes eleccions a Catalunya. "Quan Cs va néixer el 2006 era impensable", ha afirmat, i ha afegit que, de la mateixa manera, "el constitucionalisme a Euskadi no té sostre" i que serà la "sorpresa" d'aquests comicis. El resultat de la coalició al País Basc serà clau per a l'estratègia dels dos partits a Catalunya, on l'horitzó electoral sembla cada cop més a prop. Abans de la pandèmia, Cs estava en disposició de buscar l'aliança electoral amb el PP, una possibilitat que no veia tan clara el cap de files dels populars, Alejandro Fernández.

En referència a la coalició basca –que no es reprodueix a la campanya de les eleccions a Galícia, també el 12 de juliol–, Casado ha assegurat que "aquestes aliances valen la pena". "Confio en Inés Arrimadas, els seus principis, valors i idees. Mai ha traït la seva paraula", ha elogiat la seva companya de míting, i ha deixat clar que volen el mateix per al "país": "Conquerir una millor Espanya". Una "Espanya plural i diversa, però unida", ha dit. L'estratègia dels dos partits a l'Estat arran de la pandèmia, però, dista molt de la unió del "constitucionalisme" que asseguren representar.